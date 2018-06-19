19.06.2018, Харьков, Алексей Рунич

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Филаретовская секта подползла к российской границе

В пригороде Харькова, в 30 км от украинско-российской границы, появился новый филаретовский приход. В коттеджном поселке Удачино села Русские Тишки открыли храм Архистратига Михаила. Это уже одиннадцатое молельное место «УПЦ КП», которое заработало в области.

Строение высотой до 20 метров с куполом в стиле «казачьего барокко» возведено за три года на средства спонсоров — поселившихся здесь небедных людей.

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Ради такого случая приехал лично «патриарх Филарет», в миру Михаил Денисенко. В праздничном радении принимал участие Митрофан, «епископ Харьковский и Богодуховский УПЦ КП».

Там собралось около сотни обитателей поселка Удачино и ближайших сел. Кроме них туда прибыли вице-губернатор Анаталий Бабичев, областной военком Юрий Калгушкин, замначальника харьковского гарнизона по воспитательной работе полковник Лукьяненко, а также начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, полковник Подолян. На церемонии также присутствовал и спонсор стройки — депутат Харьковского горсовета Андрей Саенко от фракции «Самопомощь».

Понаехавшие жители коттеджного поселка, пристроившегося к старому русскому селу, захотели видеть в своем поселке церковь именно «киевского патриархата». Типа, каноническая церковь для местных есть в соседнем селе Черкасские Тишки. Там помещики Тихоцкие еще в старые времена построили за свои деньги. А сами села существуют с тех пор, как царь Алексей Михайлович дал разрешение осваивать эти пустовавшие земли. Так и заселялась Слобожанщина совместно — беженцами из-за Днепра (черкасами) и жителями соседних русских уездов.

«Филарет» сообщил, что с 2014 года количество храмов его сторонников стало резко расти: за четыре года в Украине открыли более 4000 церквей.

«Это свидетельствует о том, что украинцы чтут веру отцов и готовы постоять за свою церковь и свою землю», — отметил он.

Среди почетных гостей был филаретовский «митрополит Белгородский и Обоянский» Иоасаф. В этой связи интересно, почему и на каких правовых основаниях существует такое подразделение в конфессии, считающей себя национальной и добивающейся автокефалии на украинской территории? Это что, претензии на соседние российские области?

Как сказал глава «патриархата», «этот храм — форпост украинской государственности”.

А дальше он заговорил о легализации собственной конторы в православном мире.

“Обращение украинских иерархов к Вселенскому патриарху Варфоломею об автокефалии украинской церкви подписали и десятеро из 80 архиепископов РПЦ. Мы ждем положительного решения Варфоломея, ибо это утвердит Единую поместную украинскую церковь, чего так боятся иерархи РПЦ, которые намерены сохранить свое владычество в православии. Если бы у нас была автокефалия, Крым был бы наш, и оккупации Донбасса не было бы», — заявил преданный анафеме Денисенко.

В рамках торжества лжепатриарх наградил церковными наградами пронационалистических предпринимателей, выделивших средства на строительство этого «форпоста» дерусификации и неканоничности, а также поздравил с 40-летием своего назначенца — «епископа Харьковского и Богодуховского Митрофана».

Позиция канонической митрополии по этому вопросу не обнародована.