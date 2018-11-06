Филарету припомнили двойную жизнь, гражданскую жену и троих детей в нарушение монашеского обета

06.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Глава непризнанного в православном мире «киевского патриархата» Филарет (Денисенко) является ярким примером беспринципности и властолюбия, который был использован западными кураторами для внедрения раскола между Россией и Украиной.

Такое мнение в эфире телеканала «ТВ Центр» высказал российский актер и кинорежиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».





«Посмотрите на киевского Филарета, посмотрите на сочетание поступков. Двойная жизнь, гражданская жена, трое детей, которых заставляют называть его владыкой, а он это скрывает. Он становится местоблюстителем после смерти Пимена, а в шкафу уже приготовлен патриарший куколь (головной убор – прим. ред.), и он рядом, вот сейчас, у него уже гандикап, и бац – в два раза больше голосов у Алексия, катастрофа для Филарета. Он возвращается на Украину и говорит фразу: «Украину мы ему не отдадим», придумывает историю о страшных бедствиях, если не будет автономной церкви, потому что «там Бандера» и так далее. Алексий дает ему это право, полную свободу, и начинается страшный геноцид внутри украинской церкви. На Филарета пишут в епископат, он приезжает в Москву, вся делегация уходит, а значит, собор нелегитимен, нет кворума, нет автокефалии. Он идет к двери и боковым зрением смотрит, что человек пять поднялись и сели, а он дошел до двери, остановился и вернулся в президиум. Это то, о чем мы говорим, о внутреннем стержне. Алексий ему сказал, что им нужно уйти, потому что так нехорошо. Филарет клянется на Евангелии, что уходит, а на другой день приезжает в Киев и дает пресс-конференцию, что он прошел Голгофу, что он дан Украине Богом и никуда не уйдет.

Анафема, низложен до рядового. Но он организовывает автокефальную церковь, мало того, сам же за два года до этого говорил, что автокефалия не дает права ни причащать, ни отпевать, ни крестить, она нелегитимна, а значит тысячи людей, которые за ним пошли, обмануты. И он продолжает это делать, после предания анафеме пишет покаянное письмо и через полчаса его дезавуируют.

Посмотрите путь человека, в руках которого десятки тысяч верующих на Украине. Только ради того, чтобы надеть куколь. Представляешь себе уровень бесовщины? Вот прекрасный портрет нравственности, когда все только ради одной цели – зависть, жадность, жажда власти. А ведь именно на этих людях наши «коллеги» строят свою политику, их руками разрывают нашу душу и наши страны», – заключил Михалков.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также сообщил о том, что Филарет стал фигурантом разгоревшегося на Украине коррупционного скандала, наградив орденом «за благотворительную меценатскую деятельность» руководителя «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

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