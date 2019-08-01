01.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Скандал, Украина, Церковь
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Филаретушка обвинил Епифанушку в рейдерстве

Созданная в конце декабря прошлого года «ПЦУ» занимается рейдерством и «отжимает» имущество и недвижимость у непризнанного в православном мире УПЦ КП.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил «патриарх» УПЦ КП Филарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филарета, его бывший помощник, ставший ныне главой ПЦУ, митрополит Епифаний добился отмены регистрации Киевского патриархата и передачи имущества в свою структуру.

«Митрополит Епифаний провел 27 июля священный синод, на котором приняли решение о создании комиссии о ликвидации не только киевского патриархата, а и о передаче всего имущества киевского патриархата киевской митрополии. Без нашего ведома и без нашего разрешения. И что нас беспокоит – и Министерство культуры, и Министерство юстиции тоже приняли решение о снятии с регистрации киевского патриархата.

Этого права они не имеют, потому что я не обращался к ним за ликвидацией киевского патриархата. А без обращения Министерство культуры не имеет права ни регистрировать, ни снимать с регистрации… Нас беспокоит, что синод создал ликвидационную комиссию по ликвидации киевского патриархата и передаче всего имущества ПЦУ.

На каком основании другая церковь должна передать свое имущество, свои финансы, свои права другой церкви. Это то же самое, что принять постановление о ликвидации Украинской православной церкви Московского патриархата и требовать от нее ликвидации всего имущества и передачу его киевской митрополии ПЦУ. Со стороны митрополита Епифания это является вмешательством в дела другой церкви… Митрополит Епифаний занимается рейдерством, то есть захватом монастырей и храмов», – заявил Филарет.

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