Фильм Познера может привести к отставке Эрнста

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Режиссер Никита Михалков раскритиковал «Первый канал» за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер «Турецкая тетрадь».

Этому Михалков посвятил свою авторскую программу «Бесогон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Режиссер обратил внимание на то, что фильм Познера в котором есть интервью яростного критика президента Турции прозападного писателя, лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, показали всего за неделю до поездки президента Турции Эрдогана в Казань. И это могло было быть расценено как публичное оскорбление.

Михалков напомнил о том, что Познер ранее заявлял о пропаганде и репрессиях в РФ и признавался, что не чувствует себя русским. Режиссер назвал телеведущего «профессиональным предателем».

Беглый политолог-иноагент Станислав Белковский считает, что критика Михалкова связана с готовящейся отставкой Константина Эрнста с поста генерального директора «Первого канала».

«Вновь появляются утечки-и-слухи о скорой возможной смене руководства Первого канала. И Н. С. Михалков стремился бы повлиять на выбор кандидатуры нового генерального директора, готового и способного прийти на смену легендарному К. Л. Эрнсту», – пишет Белковский в своем тг-канале.

После начала СВО многие ведущие «Первого канала» отметились антироссийскими высказываниями. А редактор новостей Марина Овсянникова даже устроила скандальный демарш в прямом эфире новостей.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова считает, что даже на третьем году СВО «Первый канал» не поменял своей сомнительной позиции. Так, «Турецкая тетрадь» изначально планировалась к показу 7 октября, в день рождения президента РФ.

«Не думаю, что нарочно, просто те, кто составлял сетку вещания, даже в голове не держали, как это будет символично. Просто потому, что в бегстве Познера и его вояже по странам НАТО не видят ничего странного, а в дне рождения президента – ничего примечательного», – написала Ахмедова.

Что касается Познера, то для престарелого телеведущего «Первый канал» стал прекрасной стартовой площадки для полномасштабного возвращения в Россию с целью зарабатывания здесь денег.

Политолог Юрий Баранчик обратил внимание на то, что в Рунете активно идет рекламная компания конференции Яндекса с Познером.

«В принципе, участие Познера в мероприятиях Яндекса не удивительно – одного поля гнилые ягоды. Познер вернулся основательно. Не только на Первый канал», – написал Баранчик.