28.07.2021, Москва, Андрей Романов

Новости Украины

Согласно последнему анонсу исследовательской группы Bellingcat, выход нового фильма-расследования под названием WagnerGate запланирован на 29 июля. Предполагается, что он будет посвящен провальной попытке Службы безопасности Украины (СБУ) похитить россиян из белорусской столицы.

События, о которых пойдет речь, произошли 29 июля 2020 года. Тогда, незадолго до белорусских президентских выборов, минские силовики задержали 33 россиян, поскольку получили ложную информацию об их причастности к «иностранной частной военной компании».

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После непродолжительного разбирательства всех задержанных отпустили, принеся им извинения. Однако выяснилось, что данный инцидент сорвал замысел украинских спецслужб, собиравшихся использовать граждан РФ в своих провокациях. В планы СБУ входило похищение группы мужчин для того, чтобы выдать их за сотрудников российской ЧВК, которыми они на самом деле не являлись. Подробности об этом сообщаются в расследовании Федерального агентства новостей.

Задержание россиян белорусскими правоохранителями помешало планам украинской службы безопасности и вызвало новый скандал, в ходе которого Киев был вновь дискредитирован. В особенности это коснулось главы государства Владимира Зеленского.

Менее чем через полгода один из главных следователей группы Bellingcat Христо Грозев прибыл в столицу Украины. Его целью был сбор материалов, а также старт съемок документального фильма «Вагнергейт». Выпускать эту картину планировали на популярной стриминговой платформе Netflix, чтобы затем добиться его выдвижения на кинопремию «Оскар».

Дата выхода «расследования» неоднократно изменялась. После нескольких официальных переносов релиз был назначен на 29 июля 2021 года — годовщину операции в Минске.

По данным ФАН, существует как минимум две версии «Вагнергейта». В первой планировалось рассказать о героизме украинских спецслужб, чтобы продемонстрировать высокий уровень их подготовки иностранными наставниками из МИ-6 и ЦРУ. Во второй версии, возникшей по заказу западных спецслужб, вскрывается несостоятельность украинских властей.

С одной стороны, выход фильма-расследования Bellingcat с сюжетом про Украину может показаться странным: данная организация более известна своими антироссийскими материалами. То, что фильм ориентирован на украинскую аудиторию, выгодно курирующим исследовательскую группу западным заказчикам.

По данным финансовой отчетности Bellingcat за 2020 год, эта якобы независимая организация финансируется рядом фондов, занимающихся отмыванием денег через различные медиакорпорации, лотереи и правительства других государств.

«Любая тема, за которую берется Bellingcat — организация, имеющая связи со спецслужбами стран НАТО и глобалистскими кругами, — неслучайна и обоснована геополитическими интересами англо-саксонского мира», — уверен Александр Дугин, философ, политолог и глава «Международного Евразийского Движения».

На данный момент среди основных заказчиков материалов — британские аналитические центры, МИ-6, американские спецслужбы, а также структуры Джорджа Сороса, запрещенные в РФ, и другие организации, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки на Украине. В то же время свое одобрение работе исследовательской группы выказали и высшие государственные структуры ЕС: так, ранее Международный комитет Европарламента предложил признать Bellingcat полноценным и легитимным источником информации.

На этом фоне два варианта «Вагнергейта», снятые организацией, необходимы для полного соответствия запросам заказчика. Пока не ясно, какая из них в результате будет представлена на премьере.

Тем не менее есть основания полагать, что выбрана будет именно та, которая нанесет удар по администрации Владимира Зеленского.

Александр Дугин убежден, что нынешний украинский президент не устраивает западное комьюнити, недовольное темпами продвижения своих глобальных программ.

«Bellingcat связан с наиболее антироссийской частью американского истеблишмента (либеральные ястребы и неоконсерваторы). Эти круги явно не удовлетворены Зеленским, который частично пытается играть в прагматика-реалиста (заявления о желании переговорить с Путиным, попытки сближения с Китаем)» — считает эксперт.

Такая политическая самостоятельность противоречит изначально заготовленной для Украины роли буфера между континентальной Европой и Евразией (Россией и Китаем), считает Дугин. И теперь Киев планируют поставить на место.

По этой же причине релиз «Вагнергейта» и переносили. Сейчас внимание к неудачам действующей администрации Украины будет весьма своевременным. У противников нынешней власти появится новый рычаг давления на Зеленского и его соратников.

Неудачи СБУ, операция которых была сорвана в Белоруссии, теперь можно возложить непосредственно на опального политика. А само планирование скандальной операции дает в руки американскому руководству средство для его шантажа.

WagnerGate от Bellingcat безусловно станет причиной нового скандала, который создаст у мировой общественности устойчивую ассоциацию с персоной переставшего был выгодным партнером Владимира Зеленского.