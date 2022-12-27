Филолог Зеленского отвел два-три десятка лет на искоренение русского языка

27.12.2022  11:20 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 450
 
Дзен, Мова, Общество, Политика, Украина


На Украине просматривается тенденция к тому, что через некоторое время страна будет разговаривать исключительно на украинском.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-сайту «Новое время» заявил филолог Александр Авраменко, который два года ставил украинский язык русскоязычному от рождения президенту Владимиру Зеленскому.

На Украине просматривается тенденция к тому, что через некоторое время страна будет разговаривать исключительно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


У него поинтересовались, ряду гражданам до сих пор трудно перейти на украинский язык сразу или полностью.

«Этот процесс непрост, потому что речь построена на рефлексах. Когда мы хотим сказать что-то моментально, в нашем сознании возникает слово, которое называет это самое что-то. А у многих людей это первое возникающее слово — русское. И на ходу мгновенно разрушить все рефлексы нереально трудно. Это как с зимним пальто, где вы клали руку в карман с одной стороны, а когда переодели весеннюю куртку — продолжаете искать карман на месте, где его теперь нет. Так же и со словом», – сказал Авраменко.

Он добавляет, что часть людей стесняется говорить на украинском, поскольку это не совсем хорошо у него получается.

«И это все значительно тормозит процесс, поэтому он не так быстр, но все же движется. Я уверен, что лет через 20−30 будет совсем другая картина, появятся новые поколения, которых родители уже будут учить совсем иначе, исключительно на украинском и с другим отношением к языку», – надеется филолог.

Кроме того, он дал свой прогноз, сможет ли страна в будущем полностью перейти на украинский.

«Когда пройдет война и эмоции выветрятся со временем, то людей, которые общаются на украинском станет гораздо больше. Трудно сказать, будут ли все 100% украинцев говорить по-украински, но тенденция к этому есть. И прецеденты такие в истории тоже были: скажем, на чешском языке еще 100 лет назад разговаривало всего 8−12% населения страны, в то время как подавляющее большинство общалось на немецком. Сегодня же вся Чехия говорит на родном языке», – отметил лингвист.

По его словам, у Украины «есть один язык, культура и история».

«Чего нет, например, в многонациональных Швейцарии или Канаде — слышали ли вы когда-нибудь о канадском или швейцарском языках? Потому аргумент нескольких государственных языков для Украины никогда не подходил. В трудные времена человек возвращается к своим истокам, к родному и основанному на традициях. Поэтому, я думаю, что мы как раз по этому пути и двигаемся сейчас в ускоренном темпе», – резюмировал Авраменко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть