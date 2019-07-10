Филолог Зеленского сошёл с ума на глазах у ведущей

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине необходимо переименовать русский язык в «руську мову», оставив России – российский язык, а на украинских картах РФ подписывать как «Московия».

Об этом в эфире youtube-канала «UKRLIFE» советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Потураев, назвав себя филологом, вспомнил лишь об одном русском говоре из большого множества других, но, тем не менее, выстроил свою русофобскую «лингвистическую теорию» об отдельном «украинском русском языке».

«Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, уже украинский русский или русский украинский, неважно, отличается от русского русского. Он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика. Потому что есть же и русский суржик, а то все сетуют, что суржик только украинский.

Этот южнорусский диалект русского языка всегда и был отдельным от центральных провинций Советской империи, да и Российской. Это же не секрет, что не только в советское время, но и потом людей, которые приезжали, кто-то из Центральной Украины приезжал на ОРТ, на «Первый канал», на канал «Россия», не то что даже из украинских городов, из Ростова или Ставрополя, люди не могли сразу получить работу, даже если их приглашали, они проходили курсы по переучиванию на правильный русский язык», – рассказал советник «Зе».

«Конечно, южнорусский другой, а уж украинский русский теперь вообще другой. Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский. У нас есть украинская «мова», единая, державная и есть «мовы» национальных меньшинств, среди них венгерская, болгарская, румынская, польская, а есть ещё «руська». Давайте её так и назовём – «руська мова». У нас же русинская есть в Закарпатье, будет ещё и «руська», а у тех пусть будет российская. Почему мы боимся? Это же всё проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть «Московия». Что нам мешает?» – на полном серьёзе вещал Потураев под откровенный смех ведущей.