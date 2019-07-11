Философ и боевик майдана признал поражение от «предателей страны»

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если вдруг выясняется, что большинство населения стало предателями, то это означает, что государства, которое предали, больше не существует.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил активно поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут есть определённый парадокс, который заключается в том, как мы воспринимаем Украину как таковую. Если вдруг выясняется, что большинство украинцев стали предателями, то это означает, что той Украины, которую мы считаем правильной, которую предали, уже просто не существует. Если большинство украинцев не поддерживает страну какая она есть, значит её нужно изменять. Большинство украинцев не может быть «зрадныками», только меньшинство. Так устроена демократия», – заявил философ.

«Ну, это фашизм чистой воды, то, что вы сейчас говорите», – испугался его собеседник, также активный майданщик, руководивший в 2014 году захватами зданий украинских министерств, координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк.

«Так устроена демократия. Пока что фашизма у нас нет», – повторил Дацюк.