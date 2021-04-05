Философ майдана вынес смертный приговор западной идеологии

05.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Коронавирусная истерия будет продолжаться на Украине ещё очень долго, что неизбежно приведёт к отрицанию со стороны населения и вызовет кризис «западной идеологии».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё идёт по нарастающей, и ставки только увеличиваются – вот западное видение вируса, вот мы разогнали, вот мы дали денег, вот мы сделали вакцину. Но когда начнёт действовать вакцина? А потом нас начнут кормить: «Ой, новый штамм, против него снова вакцина. Ой, новый всплеск». 121-я волна коронавируса, 121-й карантин, 120-я вакцина.

Наверное, на втором десятке вы начнёте догадываться, что что-то тут не то. Рано или поздно просто надоест. У вас окажется выбор – умереть или от голода, или от болезни. И в конце концов вы увидите, что с болезнью жить можно», – сказал он.

Сергей Дацюк убеждён, что именно эти процессы станут причиной крайне серьёзного идеологического кризиса Запада, который «потерял способность мыслить».

«Рано или поздно этот прорыв случится. Но рано или поздно люди начнут задавать себе вопрос – кто это сделал? Китайцы, индусы, африканцы? Нет. Это Запад сделал.

Что же такое случилось на Западе, что он, со всей своей либертарианской идеологией так опростоволосился. И когда мы начнём задавать этот вопрос, то начнём давать очень неприятные для Запада ответы. Ведь мы декларировали всегда, что «Запад нам поможет», а он не только не помогает – он нас вообще намерился уничтожить.

И тогда все эти теории заговора, начиная от Билла Гейтса и заканчивая рептилоидами, станут очень влиятельными. И их так просто не заблокируешь.

В этом смысле наступит серьёзный идеологический кризис Запада, даже мыслительный кризис. И если мышление на Западе умерло, чему очень много свидетельств, то Запад просто так из этого мыслительного тупика не выберется», – добавил философ.