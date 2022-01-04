Философ майдана заявил о провале «мовного» закона

Общество игнорирует выполнение репрессивных законов об украинизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16-го января (2021 г. – ред.) на Украине получила силу норма закона о языке, по которой граждане должны обслуживаться на украинском языке. Чрезвычайно дискоммуникационный закон, который сильно расколол общество. Который выполняется только в той части, которая поддерживается лишь активизмом патриотических общественных структур. То есть там, где есть поддержка, он выполняется, там, где нет поддержки, им пренебрегают.

Это типичный пример неперспективной политики. Политики, которая обостряет раскол в обществе особенно во время войны. Речь не идёт о том, что прописано в законе неправильно. Речь идёт о том, что то, что сформулировано в законе, нужно было делать постепенно, не одноактно. Потому что именно в этом лежит суть любой культурной политики, она не может быть радикальной», – заявил Дацюк.