06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Философ-майданщик наконец осознал, что Украина загибается

Какие бы прогнозы относительно Украины не делали эксперты, страна, живущая в долг, не может говорить о развитии.

Об этом в эфире канала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский философ Сергей Дацюк, ранее активный сторонник Майдана.

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По его словам, кредиторы не спасают Украину, а просто не дают ей погибнуть окончательно, поддерживая вялую экономику крошками в виде траншей МВФ.

«Ребята, вы хоть помните, что вы вообще живете в долг? Про какое развитие вы тут с вашими экономическими экспертами рассказываете? Вы в ситуации внешнего управления. Где хоть одна программа, которая говорит, что первый, второй, третий, а на четвертом шаге мы прекращаем брать кредиты? Где хоть одна программа?

Она называется просто – возвращение экономического суверенитета. У нас его нет, у нас его отобрали в связи с войной. У Украины сегодня экономического суверенитета нет. Его отобрали в связи с войной. И держат нас – чтобы мы совсем не пропали, нам в клювик кладут чайной ложечкой по зернышку», – заявил Дацюк.