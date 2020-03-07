Философ-майданщик раскрыл, зачем Шмыгаль анонсировал и тут же открестился от воды в Крым

07.03.2020, Киев, Игорь Петров

Наделавшее шума на Украине заявление нового премьера Дениса Шмыгаля о возможности возобновления поставок воды в Крым, которое чиновник дезавуировал после протестов националистов, – один из этапов тайного сценария по восстановлению экономических отношений Киева с российским полуостровом.

Об этом в беседе на 4 канале заявил поддерживавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, так оно и есть. В политике просто так случайно заявления не делаются. Если мы видим трезвого человека, который такое говорит, то это – не случайно. Когда так говорят, это значит, что такие идеи были, они обсуждаются, забрасываются в общество чтобы, во-первых, проверить общественную реакцию, во-вторых, чтобы общество привыкло к этой идее. Первый раз – возмущение, второй – «ну, поговорили», третий – «ну, мы не против», четвертый – «ну, ничего страшного», – сообщил Дацюк.

Он потребовал от властей Украины даже не думать о возобновлении подачи воды в Крым.

«Не все там – граждане Украины. На сегодня в Крыму по оценкам официального представителя президента в Крыму (речь идет о фейковом украинском чиновнике, – ред.) уже до 10% населения, которые никогда не были гражданами Украины. Способствуют миграции в Крым, чтобы нарастить нам, до 20-30%, которые никогда не были гражданами Украины. Российская оппозиция заявляет про будущий референдум в Крыму, но честный. Понятно, какой будет результат», – сокрушается Дацюк.