Подпишись на рассылку
17.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Философ-майданщик: Украина ужмется до Галичины с частью Киева

Новости Украины

Украине нужно выработать единую стратегию сохранения государства, причем сделать это собственными силами, не полагаясь на помощь извне.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В противном случае, по словам эксперта страну ждет развал и сужение до границ Галичины.

«По сегодняшний день стратегии решения ситуации с Крымом и Донбассом нет. То, что есть, – это не стратегия. То, что есть – это хождение по кругу, попытка в очередной раз переложить стратегическую позицию на партнеров – «Придет США и предложит нам стратегию»…

Если речь не идет о тотальной войне, то речь должна быть об инновациях невоенного пути решения конфликта. США, если предложит, то они потребуют платы. А мы уверены, что мы потом готовы расплатиться? И что эта плата будет меньше, нежели та плата, которую бы взяла Россия? Мы уверены? Ну это же глупо.

Если Украина оказалась стратегически несостоятельна, если она хочет состояться только как этническая нация, значит, она будет в пределах Галичина, плюс, возможно, Киев, и то не весь. Ну и все. А все остальное будет самоопределяться в этом процессе, потому что это же важный вопрос – чтобы быть единым целым, надо иметь единую стратегию», – заявил Дацюк.

Примечательно, что в 2013 – 2014 годах Дацюк горячо поддерживал майданщиков, а теперь заявляет, что исчезновение Украины уже фактически необратимо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть