Философ-майданщик усомнился в «российской агрессии»

12.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Раскрученный после Майдана на Украине миф о том, что Россия – «страна-агрессор», может быть развенчан, поскольку за последние несколько лет территория ЛНР и ДНР не изменилась, там не происходит широкомасштабного наступления и не поддерживается высокий уровень насилия.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший Майдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессия содержит в себе понимание нескольких аспектов. Первое – от кого была инициатива агрессии, второе – рост более, чем обычно насилия, и третье – удержание этого насилия на протяжении длительного времени, которое является результативным, то есть, приводит к каким-то изменениям: территориальным, изменениям власти, сознательности и так далее. Мы можем фиксировать, что 13-14-й, еще каким-то образом 15-й год – это был рост насилия, то есть больше, чем обычно.

Но где-то уже в 16-17-м насилие стабилизировалось и возникает вопрос – это все еще агрессия или уже нет? Мы же не удосужились войну назвать войной, врага – врагом. Мы удосужились лишь назвать Россию агрессором. А это признание может быть одновременно сведено к тому, что, да, Россия инициатор и она – субъект этих изменений, то есть совершает объективный контроль на этой территории, но она больше не повышала уровень агрессии, начиная с 16-го года и не совершала значительных изменений, то есть не передвигала линию фронта, не начинала широкомасштабных действий. Потому возникает вопрос: агрессия ли это дальше?», – заявил Дацюк.