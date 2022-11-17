Финал истории MH17: пойдет ли Россия путем Милошевича

Новости Украины

Пока отечественные говоруны-комментаторы заняты третьестепенными вещами вроде недавней истории с упавшей на польский сарай украинской ракетой, на Западе методично и пошагово обкладывают Россию красными флажками, совокупность которых позволяет реконструировать в деталях консенсусное видение нашими противниками общих параметров нашей капитуляции. А именно к ней и ведет дорога, выстланная благими намерениями алчущих договорняка.

Причем – и это заметно уже даже невооруженным глазом – уверившись, что адекватного жесткого ответа от России не последует, на Западе стали один за другим выкатывать пробные шары прецедентов из сферы, еще вчера, казалось бы, немыслимого. Так, тема российских репараций Украине успешно легализована в ООН, где 94 страны поддержали соответствующие требования Киева.

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Тем, кто скажет, что это неважно, напомню: в отличие от голосований в Совбезе, резолюции Генассамблеи не подлежат ветированию. К тому же, еще весной подобное голосование вообще нельзя было представить. И зуб даю – это была лишь репетиция, и к теме еще вернутся.

На подходе и тема про «международный трибунал» над Россией – количество высказавшихся в поддержку этой киевской идеи мировых випов и институций постепенно переходит в качество, почва зондируется, юридическая основа готовится, пропагандисты лепят аргументы для обработки общественного мнения, а следователи роют носом землю, фабрикуя «доказательства».

Ждут лишь видимого проявления нашей слабости. А тех, кто будет говорить о невозможности суда над ядерной державой, можете смело бить ногами – ядерная кнопка лишь тогда чего-нибудь стоит, когда имеется в наличии рука, отмороженная до степени готовности на нее нажать.

Как показал опыт ССР в ходе Карибского кризиса шестидесятилетней давности, даже куда более мощная геополитическая версия Москвы спасовала и дала заднюю. А вот американец Гарри Трумэн не спасовал – и атомные бомбы – в качестве демонстрации возможностей США – упали на Хиросиму и Нагасаки. И что-то мне подсказывает, что и сегодня, окажись коллективный Запад в ситуации, когда мы его приперли к стенке и загнали в угол не в фантазиях пропагандистов, а в реальности, в Белом доме смогли бы повторить.

Пока писались эти строки, инфолента принесла известие о том, что в Гааге завершилось многолетнее судилище по небезызвестному делу о крушении в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing 777-200ER, выполнявшего рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Это, напомню, одна из самых старых и долгоиграющих антироссийских заготовок Запада, нужное нашим противникам общественное мнение вокруг которой давно сформировано.

И вот теперь, суд в Гааге окончательно постановил, что рейс MH17 был сбит из российского ЗРК «Бук» с поля под Первомайским на Донбассе. В решении суда говорится, что ЗРК «Бук», из которого был сбит MH17, привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно. В суде посчитали, что из «Бука» Боинг был сбит ошибочно, так как его перепутали с военным самолетом.

«Любые выводы этого «суда» следовало давно признать заведомо ничтожными, поскольку в данном случае речь идет о суде, где граждан РФ пытаются судить представители стран, ведущих войну против России и осуществляющих на территории РФ теракты. Любые российские аргументы заведомо отметались в силу ангажированности данного «суда», что признавал, в том числе и премьер-министр Малайзии как представитель пострадавшей стороны». Выводы этого «суда» были очевидны еще в 2014-м году – даже странно, что так долго растягивали» – пишет военный эксперт Борис Рожин, в свое время предметно анализировавший мутную историю MH17 на своих информационных площадках.

По мнению Рожина, Россия совершила ошибку, пытаясь договориться тогда, когда договориться было уже невозможно, и пойдя на поводу у Запада в вопросе передачи улик с места преступления, которые позднее использовались для манипуляций с целью обвинения самой же России. В Москве эту невозможность осознали только осенью 2014-го года, когда ошибка уже была совершена.

Однако за любые ошибки приходится расплачиваться. Иногда расплата приходит спустя годы, как сейчас. Согласитесь, как-то уж очень кучно и вовремя пошли соответствующие инфоповоды. Это, если смотреть на решение гаагского суда не в отдельности, а в общем контексте с кейсами, о которых шла речь выше – уже открытым текстом идущими разговорами о репарациях, «международным трибуналом над РФ», активизацией попыток выгнать Россию из G-20 и лишить места и права голоса в Совбезе ООН.

Как будто российским примиренцам специально сигнализируют, чтобы поскорее и без всяких предварительных условий рожали готовность сдаваться «по-хорошему». Демонстрируя, как будет «по-плохому».

Да и решение суда по MH17 вынесено в той же логике. И выглядит, как недвусмысленное коммерческое предложение от лица коллективного Запада российскому правящему классу. На это указывает перечень «виновных» в трагедии «Боинга» и убийстве 298 пассажиров, признанных таковыми судилищем в Гааге. А это, напомню, не российское государство, или кто-либо из его высших чиновников, а – бывшие лидеры донецкого ополчения – Игоря Стрелков, Сергей Дубинский и ополченец Леонид Харченко. Всем троим заочно присудили пожизненное тюремное заключение.

Понятно, для чего было вынесено именно такое решение, и какими резонами продиктован отказ на данном этапе от выдвижения претензий к России, как государству, или к российскому руководству, включая президента Путина, которого западные политики и пропагандисты годами называли чуть ли не автором приказа о сбитии злосчастного самолета.

С одной стороны, это выглядит как прозрачный намек на возможное послабление «за хорошее поведение» и мотивация для дальнейшей сдачи позиций в СВО. Примерно, как «оффшорная амнистия» Абрамовичу после сдачи Херсона. А с другой стороны, российское государство фактически ставят перед выбором Иуды – подталкивая к выдаче в Гаагу «официальных виновников» рангом помельче. Среди которых – знаковая для донбасской истории последних лет фигура полковника Стрелкова. Выдача которого, если она вдруг состоится когда-либо в будущем, станет не только пощечиной патриотической части общества и символическим унижением страны на мировой арене, но знаком прихода к власти в Москве откровенных коллаборационистов.

И, что более важно – прецедентом, который запустит механизм расправы над российскими военными и добровольцами, героями Русской весны и нынешней СВО – по примеру аналогичных трибуналов над сербскими героями времен войны в бывшей Югославии.

Какое бы решение ни приняли по итогу в Москве, Запад вполне устраивает эта «вилка», и ради этого там даже готовы немного подождать и не требовать немедленного суда над Путиным или другими высшими руководителями РФ, о чем без умолку трещат политики и пропагандисты натовских стран.

Сдадут Стрелкова сотоварищи – это станет для предательской части российских элит и для тех, кто персонально возьмет на себя ответственность за такое решение, тестом на лояльность Западу, одновременно запустив политический кризис в самой России.

Откажутся сдавать – у Запада появится рычаг давления на Москву, безотказный козырь, с выполнением которого можно будет увязывать все новые санкции или отказ от снятия старых – невзирая ни на какие уступки России по остальным вопросам.