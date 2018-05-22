22.05.2018, Киев, Михаил Рябов

4 301 просмотров

Финал Лиги чемпионов оборачивается провалом Украины

Финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве сойдутся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», оборачивается провалом Украины. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Петр Олещук.

«Итак, зачем нам финал ЛЧ? 1. Парализовать работу и жизнь Киева на месяц. 2. Завешать весь центр рекламой «Газпрома». 3. Сделать киевлянам имидж прожорливых обдирателей туристов. Отпугнуть многих на годы. 4. Потратить кучу денег. Я ни одного преимущества не забыл?» – пишет Олещук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Даже самое беспроигрышное предприятие может принести украинцам одни неприятности», – язвительно комментирует политолог Сергей Белашко.