Финал «незалежности»: Сорос сын Сороса приехал в Киев опечатывать Украину

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 21:22
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика


К финальному освоению Украины приступил сын одиозного американского «инвестора» Джорджа Сороса Александр.

Накануне наследник приехал в Киев и встретился с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и главой президентского Офиса Андреем Ермаком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К финальному освоению Украины приступил сын одиозного американского «инвестора» Джорджа Сороса Александр. Накануне наследник...

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«Большой друг Украины», – как обозвал Сороса-младшего Ермак, приехал говорить о «победе над Россией, возвращении украинских детей» и рэкете российских активов:

«Я очень благодарен другу Александру Соросу за его видение и уверенность в Украине, в наших людях. Также обсудили совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу на восстановление Украины. Это ключевая задача для нас».

По факту же речь на встречах шла о том, как «соросята» будут «доедать» Украину, – отмечает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак:

«Кредитов выдано уже столько, что отдать их назад деньгами не представляется возможным, реструктуризацию никто проводить не будет, в этом просто нет смысла. Имущество переписано, активы учтены, этим занимаются давно, а весной этого года в Украине было подписано еще и соглашение о действиях в рамках «Фонда развития Украины».

По сути, это передел ценных активов, а самое ценное, что там осталось, — это территория. Не только пахотные земли, но и в принципе территория. И сейчас там уже открыто занимаются утилизацией лишнего населения, которое на этой территории не нужно».

В комментарии «ПолитНавигатору» эксперт подчеркнул, что среди тем, которые обсуждались с Соросом-младшим была также передача под контроль США ряда самых ценных активов:

«Они обсуждали передачу энергетических активов американцам. Это самое ценное из того, что есть на Украине. Энергетика – это то, за что население будет платить до последнего, по мере возможности. Об этом шла речь на встрече – Украина все отдает за долги. «Нафтогаз» тоже входит в сферу интересов этих же американских компаний, в частности «Блэк Рок» и не только. Облэнерго, «Укрпочта», «Укрзализница» и прочее».

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