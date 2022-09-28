Финал референдума. За Россию – единогласно! Наблюдатели: это закономерный итог киевского террора

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Новости Украины

Четвёртый, финальный день голосования за воссоединение с Россией подошёл к концу. Официальные итоги референдума таковы: «За» вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% участников, в ЛНР 98,42%, в Херсонской области 87,05%, в Запорожской – 93,11%.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» – уже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Запад и Украина, как и ожидалось, итоги голосования признавать отказался. Генсек НАТО пообещал новые поставки вооружений Киеву. А вот не побоявшиеся условий боевых действий и согласившиеся приехать в Херсон, Мелитополь, Донецк и Луганск иностранные наблюдатели серьёзных нарушений не зафиксировали.

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Один из руководителей партии «Единая Россия» Андрей Турчак дал понять, что юридическое оформление воссоединения бывших украинских областей с Россией произойдёт на днях.

«8 лет Донбасс шёл к своей мечте. И сегодня эта мечта осуществилась. Совсем скоро, буквально через несколько дней, мы будем жить в дружной семье – в одной большой стране», – сказал Турчак.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заседание верхней палаты парламента ожидается 4 октября.

На экстренно собранном заседании Совбеза ООН Владимир Зеленский пригрозил полным отказом от переговоров с Россией в случае признания Кремлем итогов референдума.

«Признание Россией этих псевдо референдумов как нормальных, осуществление сейчас так называемого «крымского сценария», ещё одна попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия это тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества. И сигнал требуется от каждой страны в мире», – сказал Зеленский.

Ему поддакнула представитель США Линда Томас-Гринфилд, назвав присоединение новых территорий к РФ «военным преступлением» и нарушением устава ООН.

«Они заставляют людей голосовать, угрожая им автоматами… Итоги этих псевдо-референдумов были заранее заготовлены в Москве… Украинский народ уже продемонстрировал, что никогда не примет того, что его подвергнут российскому правлению», – сказала американка, пообещав дальнейшую поддержку Киеву, «чтобы дорого это обошлось России».

Представитель РФ Василий Небензя дал резкий ответ.

«Сегодня от Киева отвернулось не только население Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок», – сказал он.

Дипломат напомнил, что США и ЕС на протяжении восьми лет закрывали глаза на обстрелы Донбасса, каждую неделю уносившие жизни мирных жителей, а также покрывали репрессии Киева в отношении неугодных, нарушение прав русского населения.

Небензя пообещал, что новые территории получат экономическое развитие, как Крым после 2014 года.

Он напомнил, что в Косово, отторжение которого от Сербии признал Запад, не проводилось вообще никакого референдума:

«Только декларация о независимости, принятая временным органом самоуправления с превышением его полномочий – но тогда Западу этого было достаточно, и он утверждал, что международное право не запрещает провозглашать незавиcимость».

Дипломат также подчеркнул, что за ходом референдума наблюдало около 100 иностранцев, однако на Западе в СМИ установлена цензура – их оценки хода голосования запрещено транслировать в эфире.

А вот что говорили сами иностранные наблюдатели, работавшие на референдуме:

В ДНР Индию представляла президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

«От имени БРИКС я приеду и расскажу, что здесь в Донбассе творится история. Это исторический момент, когда не только Запад будет управлять всём миром, диктовать свои правила и навязывать свою экономику. Когда параллельно можно будет создавать и другим странам. Когда появятся альтернативные пути, и я считаю, что это действительно исторический момент, с которого начнётся биполяризация мира, и он начинается сейчас здесь в Донбассе», – сказала Ананд.

С критикой диктата Запада выступила и представитель Сирии Маис Элькриди.

«Должна сказать, что я ненавижу эти страны, они разрушили Сирию, и они это сделали с помощью фейков, СМИ в том числе, потому что в интересах этих стран врать всему миру. Их целью является заполучить наши ресурсы, в том числе нашу нефть, и для этого они не чураются самых жутких способов, в том числе они поддерживают терроризм. Считаю, что наше правительство обязательно поддержит и признает результаты референдума».

В Херсоне замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов показал иностранцам последствия удара по зданию администрации. Немецкий наблюдатель Томас Рёпер уверен, что террор ВСУ предопределил результаты референдума.

«Удивление. Потому что, всё-таки, мы все знали, что в Донецке и Луганске будут практически 100% за объединение с Россией, а Херсон, всё-таки, говорят, что это самая сложная область, и меня удивило, что, где бы мы ни были, референдум был чуть не праздником. Поведение Украины, обстрел мирных регионов поменял настрой народа, мне это во многих местах рассказывали. Мы были вчера в Бериславе. Там тоже разрушена, причём, церковь, школа. Это не военные цели. Мы были в участке долго, люди там голосовали. И люди сказали, что изначально большинство в городе были против. А, вот, из-за обстрелов, они сейчас видят, какое настроение украинской власти к жителям этих регионов, всё поменялось. Киев сам испортил настроения с людьми тут. Я слышал это ещё в других городах, что как раз Киев своим поведением настроил народ против него», – говорил Рёпер.

Его сербский коллега отметил, что увиденное его наводит на воспоминания о бомбёжках Югославии силами НАТО – «тот же почерк».

«Я нахожусь уже пять дней и просто наблюдаю за всем процессом, вижу полную прозрачность и демократичность всего процесса. То, что произошло здесь, – эти дикари просто бомбили как у нас в Югославии в 1999 году. То же самое. Один и тот же почерк. Я разговаривал с афганцами, ветеранами войны и я только заметил энтузиазм, радость и желание просто проголосовать. Конечно, Херсон – это Россия, уже по итогам голосования», – сказал гость из Белграда.

В финальный день голосования в Запорожской области на избирательных участках было людно. На кадрах из Мелитополя – множество горожан в отличном настроении потоком идут голосовать – ну никак не под дулами автоматов!

Иностранные наблюдатели на встрече с руководством области отметили, что процесс голосования организован прозрачно и открыто.

Также в сети появились кадры с разорванными украинскими паспортами в ведре для мусора – люди прощались с Украиной так же, как накануне это делали луганчане.