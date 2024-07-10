Financial Times: ракеты у России закончатся не скоро, производство Х-101 выросло в восемь раз

Сергей Рыжов.  
10.07.2024 11:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 455
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия почти в восемь раз увеличила производство стратегических ракет Х-101, которыми обстреливает Украину, сообщает британская газета Financial Times.

Пишут, что все они основываются на западных деталях. Одна Х-101 может содержать более 50 разных деталей иностранного производства.

Россия почти в восемь раз увеличила производство стратегических ракет Х-101, которыми обстреливает Украину, сообщает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По данным газеты, если в 2021 году Россия изготовила всего 56 таких ракет, то в прошлом году Россия изготовила 420 Х-101 — почти в 8 раз больше.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета разработана конструкторским бюро «Радуга» (1995-2013). Имеет индекс Х-102 для версии ядерной боеголовки.

Эти ракеты были впервые использованы в боевых условиях в 2015 году в ходе операции России в Сирию. В настоящее время она широко используется в ходе кампании на Украине, отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник НАТО в разговоре с журналистами на условиях анонимности перед саммитом альянса в Вашингтоне сказал, что Россия, возможно, попытается нанести по Украине новые массированные удары, показательно приурочив их к саммиту и другим событиям, пишет газета.

«Я думаю, что нам следует ожидать массированных ударов, таких как этот удар 8 июля», – цитирует издание своего конфидента в НАТО.

По словам представителя НАТО, Россия якобы экономит ракеты, накапливая их для массированных налетов.

«По оценке представителя НАТО, российская экономика может выдержать еще три-четыре года войны с Украиной. В то же время, по имеющимся у альянса сведениям, Москва пытается найти новых поставщиков оружия и боеприпасов в дополнение к Ирану и Северной Корее. О каких странах идет речь, представитель НАТО не сказал», – говорится в публикации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть