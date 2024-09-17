Financial Times: Россия усиливает давление на ВСУ, пытаясь выбить их из Курщины

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Financial Times публикует большой разбор ситуации на северном фронте. По сведениям издания, Россия усиливает давление на украинские войска, участвующие в Курской операции. Москва утверждает, что понемногу отвоевывает оккупированные Киевом территории, но, при этом, Путин так и не отвел войска из Донбасса.

«Начало российского контрнаступления против украинских войск, в прошлом месяце захвативших часть Курской области России, снова привлекло внимание к Киеву и целям его дерзкого вторжения. Эта операция, ставшая первым крупным иностранным вторжением на российскую территорию со Второй мировой войны, всегда была авантюрой, говорят аналитики. Но сейчас, когда украинские войска в Курске отступают, риски растут, а стратегическая выгода все еще призрачная», – отмечается в публикации.

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Издание констатирует, что пока Украина не добилась значительных успехов в достижении своей цели заставить Москву отвлечь значительные силы с Донбасса.

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Все, чего пока достигли украинские войска, по мнению авторов обзора – это «одержали тактическую победу, поднявшую боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км русской территории после неожиданной атаки 6 августа. Эта операция помогла восстановить веру в наступательный потенциал Украины, изменив нарратив войны».

По мнению британских аналитиков, общий успех вторжения на Курщине теперь будет зависеть от того, какие потери понесет Украина, удерживая захваченную территорию. «И эти потери будут зависеть от тактики, которую будут применять российские войска, пытаясь вытеснить ВСУ», – добавляет издание.

Со своей стороны, Владимир Зеленский утверждает, что российские войска «начали стремительные наступательные действия», но без значительных успехов. Зеленский ранее заявлял, что Украина будет использовать захваченные российские земли в качестве разменной монеты в любых будущих мирных переговорах, что может означать оккупацию их на неопределенный срок.

«Возможности Украины по ротации своих подразделений или отправки подкреплений также ограничены. Она все еще находится на ранних стадиях пополнения своих войск», – отмечает Financial Times.

В этой связи FT цитирует главу оборонного комитета украинского парламента Александра Завитневича. По его словам, хоть мобилизация идет по графику, но понадобится еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут повлиять на ситуацию на ТВД.

«Несмотря на позор, связанный с вторжением на Курщину, Владимира Путина не удалось заставить увести из Донецкой области своих наиболее подготовленных штурмовиков. Эта цель не была достигнута, признал в начале этого месяца украинский главнокомандующий Александр Сырский. Но он утверждает, что россияне были «лишены возможности маневрировать подразделениями» и не смогли отправить дополнительные силы в Покровск», – говорится в статье.

Украинское руководство все еще надеется, что Россия, в конце концов, будет вынуждена отвести больше войск с восточного фронта, добавляет британская газета.

«Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует захватывать больше территории в Курске, а работает над тем, чтобы окопаться и защитить свои фланги. Курская операция, по его словам, всегда планировалась для того, чтобы обеспечить скорый выход украинских войск в случае обострения ситуации», – говорится в статье.