Financial Times: Следствием войны на Украине станет появление армий роботов

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На Западе вышла книга известного стратега, посвященная урокам войны на Украине. Об этом сегодня пишет газета Financial Times.

Издание даёт аннотацию книги «Конфликт» американского генерала Дэвида Петреуса, бывшего командующего силами в Ираке. Он считает, что администрации Байдена не следовало выводить войска в августе 2021 года из Афганистана. «Распространено мнение, что вывод войск придал смелости Путину в его вере в то, что Вашингтон пал духом», – отмечает FT.

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«Генералы по всему миру усердно корректируют свои боевые планы после изучения событий на Украине. Успех России в противостоянии контрнаступлению Украины заставил НАТО пересмотреть свою стратегию на случай войны с Москвой. НАТО рассмотрит оборонительный подход «ежа», исходя из того, что маневрирование, продемонстрированное силами под руководством США во время войны в Персидском заливе и в начале войны в Ираке, «чрезвычайно сложно» в эпоху сверхточной артиллерии, управляемой беспилотниками. Тем временем китайские генералы будут рассматривать события на Украине как поучительную историю для потенциальных нападающих, поскольку они разыгрывают сценарии военных маневров на Тайване», – говорится в кратком пересказе новой книги.

Ещё один урок – «оборонным предприятиям на Западе необходимо будет инвестировать в новые огромные запасы оружия и боеприпасов, поскольку события показали, как быстро они могут истощиться в условиях горячей войны».

Самая большая инновация войны на Украине – массовое использование дронов, которые осуществляют налёты роями и атакуют корабли в море.

Морские беспилотники, возможно, уже скоро станут автономными и смогут выходить на автономные патрулирования на срок до шести месяцев, прогнозирует автор.

Говоря о боевых действиях на Украине, они приходят к выводу, который еще недавно считался фантастикой:

«Предвещают долгосрочный переход к большей зависимости от автономных транспортных средств – в конечном итоге неизбежна та или иная форма роботов-солдат. Для них появление армий с искусственным интеллектом – лишь вопрос времени».