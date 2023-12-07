Financial Times: Следствием войны на Украине станет появление армий роботов

Михаил Рябов.  
07.12.2023 15:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, НАТО, Россия, Украина


На Западе вышла книга известного стратега, посвященная урокам войны на Украине. Об этом сегодня пишет газета Financial Times.

Издание даёт аннотацию книги «Конфликт» американского генерала Дэвида Петреуса, бывшего командующего силами в Ираке. Он считает, что администрации Байдена не следовало выводить войска в августе 2021 года из Афганистана. «Распространено мнение, что вывод войск придал смелости Путину в его вере в то, что Вашингтон пал духом», – отмечает FT.

На Западе вышла книга известного стратега, посвященная урокам войны на Украине. Об этом сегодня...

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«Генералы по всему миру усердно корректируют свои боевые планы после изучения событий на Украине. Успех России в противостоянии контрнаступлению Украины заставил НАТО пересмотреть свою стратегию на случай войны с Москвой. НАТО рассмотрит оборонительный подход «ежа», исходя из того, что маневрирование, продемонстрированное силами под руководством США во время войны в Персидском заливе и в начале войны в Ираке, «чрезвычайно сложно» в эпоху сверхточной артиллерии, управляемой беспилотниками. Тем временем китайские генералы будут рассматривать события на Украине как поучительную историю для потенциальных нападающих, поскольку они разыгрывают сценарии военных маневров на Тайване», – говорится в кратком пересказе новой книги.

Ещё один урок – «оборонным предприятиям на Западе необходимо будет инвестировать в новые огромные запасы оружия и боеприпасов, поскольку события показали, как быстро они могут истощиться в условиях горячей войны».

Самая большая инновация войны на Украине – массовое использование дронов, которые осуществляют налёты роями и атакуют корабли в море.

Морские беспилотники, возможно, уже скоро станут автономными и смогут выходить на автономные патрулирования на срок до шести месяцев, прогнозирует автор.

Говоря о боевых действиях на Украине, они приходят к выводу, который еще недавно считался фантастикой:

«Предвещают долгосрочный переход к большей зависимости от автономных транспортных средств – в конечном итоге неизбежна та или иная форма роботов-солдат. Для них появление армий с искусственным интеллектом – лишь вопрос времени».

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