Financial Times: Условия сделки Трампа не устроили Путина – он хочет уничтожить «независимую государственность» Украины

Михаил Рябов.  
21.07.2025 08:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп ошибся, когда думал, что предложит Владимиру Путину отказ от вступления Украины в НАТО и признание занятых российской армией территорий взамен на отказ от целей СВО.

Об этом пишет Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп ошибся, когда думал, что предложит Владимиру Путину отказ от вступления Украины в...

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«Путин хочет гораздо большего: уничтожить независимую государственность Украины. Он считает, что его войска смогут продержаться дольше, чем силы Киева и готовность Запада их поддерживать», – говорится в публикации.

Британское издание указывает, что угрозы ввести Трампа санкции после истечения срока 50-дневного ультиматума не пугают Кремль и его союзников.

«Москва и энергетические рынки делают ставку на то, что вероятность того, что ради Украины он введёт 100-процентные пошлины для Китая и Индии, которые вместе закупают 85 % российского экспорта нефти, невелика. Более того, любые меры, которые приведут к исчезновению с рынка больших объёмов российской нефти, могут вызвать глобальный экономический шок и резкий рост цен на бензин в США, чего Трамп наверняка хотел бы избежать», – говорится в статье.

Вместо санкций редакция советует вместе с ЕС и G7 ввести более низкие «ценовые потолки» на российскую нефть – и сделать это как можно скорее.

«Они должны как можно скорее воспользоваться возможностью, появившейся после заявления Трампа, — на случай, если он снова передумает».

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