Financial Times: Условия сделки Трампа не устроили Путина – он хочет уничтожить «независимую государственность» Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп ошибся, когда думал, что предложит Владимиру Путину отказ от вступления Украины в НАТО и признание занятых российской армией территорий взамен на отказ от целей СВО.

Об этом пишет Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин хочет гораздо большего: уничтожить независимую государственность Украины. Он считает, что его войска смогут продержаться дольше, чем силы Киева и готовность Запада их поддерживать», – говорится в публикации.

Британское издание указывает, что угрозы ввести Трампа санкции после истечения срока 50-дневного ультиматума не пугают Кремль и его союзников.

«Москва и энергетические рынки делают ставку на то, что вероятность того, что ради Украины он введёт 100-процентные пошлины для Китая и Индии, которые вместе закупают 85 % российского экспорта нефти, невелика. Более того, любые меры, которые приведут к исчезновению с рынка больших объёмов российской нефти, могут вызвать глобальный экономический шок и резкий рост цен на бензин в США, чего Трамп наверняка хотел бы избежать», – говорится в статье.

Вместо санкций редакция советует вместе с ЕС и G7 ввести более низкие «ценовые потолки» на российскую нефть – и сделать это как можно скорее.