«Финансировала врага»: за жену Медведчука взялась СБУ

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Служба безопасности Украины вызвала на допрос и обвинила Оксану Марченко – жену оппозиционного политика Виктора Медведчука – в финансировании Росгвардии и МВД РФ.

Деньги бывшая теледива якобы перечисляла под видом оплаты за охрану особняка в Алупке на Южном берегу Крыма, площадью в 2 га, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации СБУ, которая неустанно изобличает «врагов отечества», схема говорит о масштабном подпольном финансировании российских «оккупационных группировок».

Марченко, являясь бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, будто бы переводила миллионы на счета Росгвардии и МВД РФ в Крыму.

«Установлено, что эти компании платили «рашистам» якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова, – говорится в сообщении СБУ. – Кроме этого, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты налогов и сборов».

Так, по данным укро-спецслужб, чтобы платить налоги и страховые сборы, Марченко зарегистрировала в Ялте ООО с уставным капиталом в 1 миллиард рублей, для чего привлекла активы трех подконтрольных инвестиционных компаний в Киеве. Затем созданное ООО заключило договор об охране с Росгвардией и МВД. По подсчетам СБУ, за охрану особняка и в уплату налогов Марченко отдала больше 50 миллионов гривен. Правда, за какой срок не уточняется.

Во время обысков в квартирах Медведчука, офисах киевских компаний и по адресам проживания их топменеджеров СБУ выявило: документы, компьютеры, флэшки и мобильные телефоны “с доказательствами транзакций”. А еще нашли печати и банковские карточки, и на основе всех собранных доказательств выдвинули Марченко подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Марченко и директору ялтинского ООО грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, еще в начале 2000-х Медведчуку отошел особняк с прилегающей территорией бывшего противотуберкулезного санатория им. Баранова в Алупке. Резиденция занимает 1.9 гектара с частным пляжем.