Финансирование Украины будет сокращено уже в июне – Соскин

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Украина уже неинтересна США, финансовая помощь ей будет сокращаться уже в следующем месяце.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, ввиду грозящего США дефолта, администрации придется урезать расходы и первой «под нож» попадает Украина.

«Ситуация с Украиной становится все более никому не нужной. Украина всем уже там неинтересна. Доверие к Украине падает, желание финансировать Украину падает, и самое неприятное, что 1-го июня будет дефолт. Республиканцы сказали, что они не пропустят новый бюджет, если это не будет сокращать расходы», – сказал эксперт.

«Байден и его администрация должны сократить расходы. Как вы думаете, за счет кого они будут сокращать расходы, не подскажете? Ну, правильно, за счет Украины. Зеленский, за счет тебя, ну и за счет нас всех, конечно. Практически мы начинаем подходить к ситуации, когда финансирование Украины со стороны США прекратится со всеми, исходя из позиции Борреля, результатами», – заявил Соскин.