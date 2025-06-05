Финансировавшая ВСУ крымчанка выйдет из колонии в 52 года

Катя Добрина.  
05.06.2025 17:29
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Верховный Суд Крыма приговорил жительницу Ялты к 17 годам колонии за государственную измену.

35-летняя женщина донатила ВСУ на покупку дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховный Суд Крыма приговорил жительницу Ялты к 17 годам колонии за государственную измену. 35-летняя...

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По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, деньги «заукраинка» переводила со своего банковского счета. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 275 «государственная измена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи иностранному государству».

Сегодня суд рассмотрел материалы дела и признал ялтинку виновной, назначив ей 17 лет колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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