«Финансирует ВСУ»: в Москве предлагают конфисковать собственность Лаймы

Владимир Гладков.  
06.12.2023 08:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Прибалтика, Россия, Русофобия


Ряд прибалтийских деятелей культуры до сих пор продолжают спонсировать киевский режим из заработанных на россиянах средств.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Латышей мы выдворять, может быть, и не будем, хотя некоторых и следовало бы. Лайма Вайкуле, Ивар Калныньш здесь продолжают зарабатывать деньги, и на эти деньги спонсируют ВСУ. По-моему, это несколько избыточно.

Лайма Вайкуле заявила, что концертов давать больше не будет, но у неё достаточно предприятий в сфере услуг, на которых она зарабатывает деньги, и часть дотирует ВСУ», – сказал Межевич.

По его мнению, вообще стоит максимально ограничить отток средств в страны Запада.

«Я не совсем понимаю, о каком священном праве на частную собственность может идти речь в 2023 году после того, что произошло в этом мире. Мне кажется, что любая копейка, которая сегодня попадает из России в Латвию, должна считаться государственной изменой.

Как и многие другие деятели культуры и искусства, связанные с прибалтийскими странами и которые продолжают здесь зарабатывать в той или иной форме», – подытожил международник.

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