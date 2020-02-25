Финансист «Слуги народа» гробит украинский ИТ-экспорт

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Принятие законопроектов из «налогового пакета», за подготовку которых отвечал глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, привело к снижению темпов роста украинского экспорта программного обеспечения.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Темпы роста экспорта программного обеспечения, о которых я с гордостью говорил, наиболее интеллектуального вида, наиболее интеллектуальной статьи нашего экспорта, самой прогрессивной, который дает много зарплат высокого уровня, к сожалению, замедлился.

И, как говорят профильные ассоциации, есть угроза сокращения уровня экспорта программного обеспечения. Именно из-за налоговых инициатив Гетманцева. Минцифры разрабатывает альтернативный законопроект для того, чтобы сделать определенные льготные условия для наших ИТ-шиников.

Об этом говорили очень давно – и президент Зеленский во время избирательной кампании, и премьер, когда он еще не проводил совещания.

Это – один из основных локомотивов нашей макроэкономики. Он исчезнет. (Надеюсь) этому законопроекту Минцифры дадут «зеленый свет» – допустить, чтобы у нас спад был еще и в самой инновационной части нашей экономики было бы просто неразумно», – переживает Кухар.