Финансистку украинской воинской части вышвырнули из окна

02.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В подразделениях ВСУ на Донбассе украинским боевикам, которые отказываются участвовать в коррупционных схемах командования, дают понять, что «на войне с любым может произойти несчастный случай со смертельным исходом».

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, у боевиков 24 бригады ВСУ растет недовольство по отношению к новому командиру, неспособность которого организовать работу служб тыла бригады и необдуманные приказы привели к перебоям в поставках продуктов питания и топлива на передовую, несвоевременному пополнению запасов ГСМ и боеприпасов.

«По причине отсутствия на позициях топлива для печей боевики вынуждены топить печи соляркой, слитой с техники и пороховыми зарядами из артиллерийских снарядов. Результат не заставил себя долго ждать. Только за последние два дня во 2 батальоне бригады зафиксировано три возгорания блиндажей, два из которых произошли из-за возгорания пучков пороха.

Отдельного внимания заслуживают финансовые махинации и поборы, проходящие с личного одобрения командира бригады. Еще будучи комбатом, командир 24 бригады Поступальский не раз был замечен в обогащении на продаже батальонного имущества, а также на поборах с личного состава за предоставление отпусков и установление неправомерных надбавок. Не успев вступить в должность, предприимчивый комбриг получил возможность обогащаться за счет бригадных складов ГСМ и продовольствия», – сообщил Басурин.

При этом, один из командиров рот 2 батальона отказался списывать топливо, которое не получал. В ответ рота подверглась тщательным проверкам штаба бригады, на офицера постоянно накладываются дисциплинарные наказания по надуманным фактам.

«Кроме того, комбриг, через командира батальона, настоятельно рекомендовали ему не обращаться с жалобами ни в следственные органы, не к вышестоящему командованию, намекнув, что «на войне с любым может произойти несчастный случай со смертельным исходом».

Подобные факты не редкость в ВСУ. На днях похожая ситуация закончилась трагедией для военнослужащей 28 омбр. Её тело выбросили из окна. Женщина была финансистом и проходила свидетелем по уголовному делу, связанному с финансовыми махинациями в воинской части», – рассказал представитель ведомства.