Финансисты из США заходят в Белград. Сербы надеются подружиться с американцами

21.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В столицу Сербии прибыла делегация американской Международной финансовой корпорации развития (DFC), которая намерена там открыть свое балканское представительство.

Директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич в интервью телекомпании Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора», полагает, что постоянное нахождение американского бизнеса в регионе убережет его от новых войн и катаклизмов.

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«Соединенные Штаты всегда будут защищать стабильность пространства, в которое они инвестируют, и в наших отношениях будет уже не просто повторить ситуации, которые произошли два или три десятилетия назад, и которых мы хотим избежать любой ценой, – заявил Джурич. – Экономическое соглашение, подписанное президентом Сербии в Вашингтоне, создало предпосылки для того, чтобы мы вернулись на исторические пути дружбы с США, как это было во время Первой и Второй мировых войн…. Наша ответственность перед будущими поколениями состоит в том, что у нас никогда не было врагах такой большой страны, как США».

По мнению Джурича, приезд представителя DFC – хороший и важный сигнал, потому это произошло менее чем через две недели после подписания соглашения в Вашингтоне.

Чиновник напомнил, что корпорация DFC, имеющая более 60 миллиардов долларов, откроет региональный офис в Сербии, который будет охватывать весь балканский регион, что, по его словам, открывает возможность для прихода американских инвесторов. Джурич полагает, что открытие офиса DFC в Белграде снимет с международной повестки дня вопрос независимости Косово.

Также он рассказал о том, что Приштина настаивала на открытии регионального офиса DFC у себя, но американцы, в итоге, выбрали Белград.