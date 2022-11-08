Финансисты ВСУ, русофобы, уклонисты – в Крыму разоблачили менеджмент «Новацентра»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Доверенное лицо украинского нардепа Александра Гереги, который отправлял часть прибыли от бизнеса в Крыму на нужды ВСУ, проживает в Севастополе. Еще около 10 человек из руководства сети «Новацентра» сбежали от мобилизации в теплые страны, сохранив за собой заработную плату.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила руководитель временной администрации «Новацентра» Александра Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«За какие-то теневые схемы отвечал и отвечает на данный момент Пияк Леонид Васильевич – это доверенное лицо и Александра Владимировича Гереги, и его приближенных людей. Он и сейчас живет в Севастополе. На него оформили 1% от компании «Новацентр». Поэтому схемы были, безусловно, – заявила Романенко. – Есть ряд из руководства, около 10 человек, которые покинули страну с февраля, а кто-то в период объявления частичной мобилизации, которые продолжали получать зарплату, отсиживаясь в тёплых краях. Конечно, персонал об этом знал. Все друг с другом общаются. Рядовой персонал воспринимал эту информацию крайне негативно».

Позиция менеджерского состава была однозначной: Украина победит, Россия – «оккупант» и т.д. Причем это не скрывалось ни в соцсетях, ни в общении с подчиненными.

«Рядовые сотрудники в последние годы начали это узнавать, не скрывалась политика. Руководство, которое было поставлено, собственно говоря, материковой Украиной – оно не скрывало своих взглядов. Говорило о том, что Украина должна победить в этом противостоянии и так далее. Рядовой персонал это слышал. Я знаю, когда произошла смена руководства, информация вышла в соцсети, то рядовые сотрудники писали: «наконец-то это произошло, как это можно зарабатывать в Крыму и спонсировать ВСУ, которые убивают наших солдат. Возможно, даже мобилизованных из нашего магазина», – подчеркнула Романенко.

К национализации сотрудники компании «Новацентр» отнеслись с пониманием и поддержкой. Во временной администрации готовы к угрозам и провокациям, попыткам раскачать ситуацию в коллективе изнутри. В частности, утверждается что сама Романенко в дружеских отношениях с четой Герега, что, впрочем, глава временной администрации объясняет нормальными рабочими отношениями.

Напомним, Госсовет Крыма принял решение о национализации имущества иностранных компаний и лиц, активно поддерживающих украинский режим. Первыми экспроприированы более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Сеть гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия» являются собственностью украинского нардепа Александра Гереги. АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» принадлежит экс-нардепам Давиду Жвания и Николаю Мартыненко. Первый был соратником Виктора Ющенко, второй – серым кардиналом «Народного фронта» Арсения Яценюка.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» – украинскому бизнесмену Константину Жеваго. Следующим в перечне подлежащих приватизации – Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащий украинскому бизнесмену Сергею Таруте.