15.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Россия, Финансы
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Финансовая система России по-прежнему завязана на Запад

России необходимо выстраивать свою национальную финансовую инфраструктуру. Об этом сегодня, выступая с отчетом в...

России необходимо выстраивать свою национальную финансовую инфраструктуру.

Об этом сегодня, выступая с отчетом в Госдуме РФ, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть карта «Мир», которая развивается, своя система передачи финансовых сообщений, это аналог SWIFT, который мы создали после 2014 года — сейчас он обслуживает больше 20% внутристрановых финансовых сообщений. При необходимости может обслуживать и весь внутренний трафик», – сказала Набиуллина.

До 1 июля к системе должны подключиться все системообразующие банки. Сейчас подключены 10 из 12 таких банков.

Только 23% денег, обращающихся в России, проходят через национальную платежную систему «Мир». С 2015 года этот показатель вырос всего на 4%. Через систему «Виза» ежегодно проходит платежей на 32,3 трлн руб, через «Мастеркард» – на 23 трлн руб, иены и юани – 1,2 трлн руб, карту «Мир» – 16,7 трлн. руб.

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