Финансовую помощь Байдена Украине располовинят – Карасев

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США начинает надоедать постоянно подпитывать Киев, и американцы начинают постепенно перекидывать бремя финансовой помощи Украине на Евросоюз.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько Байден уже попросил? Речь идёт о 24 миллиардах долларов Украине. Что происходит сейчас на Капитолийском холме, что говорят республиканцы: а вы дайте нам отчёт, куда вы тратите эти деньги, а мы вам столько не дадим. Я думаю, что дадут всё-таки, но не 24, десять дадут, может, двенадцать. Остальное не дадут, значит уже есть проблемы.

Американцы это перекидывают на европейцев. Пока ещё европейцы могут дать. Но деньги Европы – это экономика Германии. Если экономика Германии уходит в рецессию, значит денег не будет. Значит пора свои деньги зарабатывать, надо чтобы добавленная стоимость производилась здесь, генерировалась в Украине.

Для этого надо пересоздавать, деконструировать и реконструировать военно-промышленное и просто промышленное производство, новые цепочки добавленной стоимости создавать, искать место в международном разделении труда, а не только в европейском разделении труда. И не надейтесь на ЕС!» – заявил Карасёв.

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