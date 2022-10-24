Финансовую войну выигрываем у США в одну калитку – Ищенко

США фактически уничтожают ЕС, которым кормились все эти годы, ради сиюминутного насыщения и продления агонии.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идёт бой за стратегическую инициативу, а это не только за то, что происходит на полях боевых действий, это складывается ещё из экономической, финансовой войны. И если чисто военную часть сейчас мы, как минимум, не выигрываем, шаткое равновесие, пытаемся вернуть инициативу в войне, то экономическую и финансовую войну – мы пока что выигрываем в одну калитку. А кто сейчас плачет по поводу высоких цен, по поводу убийства экономики и т.д.? По-моему, не мы. Это происходит сейчас с Германией, с ЕС, которые рассказывают, как им плохо.

Субъектны или не субъектны они – не так важно. Важно то, что это огромный ресурс, который США используют в своих интересах. И если этот ресурс уничтожается, то больше они его использовать в своих интересах не смогут. Одно дело, когда у вас курица, которая несёт золотые яйца, другое – когда вы оголодали и зарезали эту курицу, сварили бульон и наконец-то наелись.

Но бульон кончился, и курица, и золотые яйца. А кто будет дальше-то нести? ЕС заканчивается, американцы его убивают, чтобы продлить его агонию. Какой курятник они будут строить? Его можно построить, если убить Россию, собрать досочки, что-то построить. Но зачем собирать досочки, если они будут просто вывозить ресурсы? У американцев нет излишков», – сказал эксперт.