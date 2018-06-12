12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Финансовый аналитик: «Денег в украинском бюджете нет»

Финансовая стабильность Украины, о которой рапортует правительство страны – это иллюзия.

Такое мнение высказался в эфире онлайн-студии «CapitalTV» Эрик Найман, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне Украина оказалась в очень тяжелой экономической ситуации, то есть, у нас есть иллюзия стабильности, стабильного курса, высоких зарплат, полные магазины, но это иллюзия, потому что даже уже на подножном уровне государственный бюджет не наполняется, доходов меньше, чем планировалось», – рассказал финансист.

Так же он отметил, что даже во времена, когда Виктор Янукович пришел к власти, ситуация не была такой плачевной.

«Когда я смотрю на остатки денег на счетах казначейства, плакать хочется. Я очень давно не видел так мало там денег. Возможно, было это во времена раннего Януковича или поздней Тимошенко. Тоже были такие близкие к нолю остатки», – заявил Найман.

«Денег в бюджете нет», – констатирует эксперт.