Финансы и турпотоки: оптимистка Догузова поправила пессимиста Аксёнова

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Падение туристического потока в июне в Крыму составило 40% в сравнении с данными на начало лета-2021.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне в коллективных средствах размещения останавливались 815 тысяч отдыхающих, – отметил он. – В сравнении с прошлым годом – это на 40% меньше, с 2019 годом всего на 12%. Определенный перекос есть, но двигаемся в этом направлении. Понимаем, что сезон по-настоящему не состоялся».

Меры государственной поддержки для индустрии гостеприимства правительство будет обсуждать по итогам июля. Предпринимательское сообщество предлагает повторить субсидии на работающих в размере минимального размера оплаты труда, обеспечить льготное кредитование на осенне-зимний период с возможностью списать кредиты при сохранении до 80% штатной численности.

«Со своей стороны, мы дали команду всем муниципалитетам по отсрочке выплаты арендной платы до ноября. Это не списание, это отсрочка, – подчеркнул Аксенов. – Готовимся к следующему году, который будет вообще другим. Будут открыты курорты Херсонской, Запорожской областей, других областей Украины. Другие регионы включатся в процесс. Сама логистика туристических потоков изменится в следующем году. Это уже будет другая реальность и другие вызовы. Ну, я уверен, что мы с ним справимся».

По словам главы региона, больше 80% туристов прибывает в Крым железнодорожным транспортом и только 20% – автомобильным. Нарастить количество поездов в Крым не позволяет пропускная возможность железнодорожной ветки от Керчи до Джанкоя.

Со своей стороны, глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась давать прогнозы по снижению туристического потока, поскольку впереди половина июля и самый популярный для отдыха август.

«Поэтому я бы воздержалась от каких-то прогнозов, как окончательных, но я говорила, что мы рассчитываем, что благодаря всем принимаемым мерам на федеральном и региональном уровнях падение туристического потока не станет критичным и не превысит 30%», – подчеркнула Догузова и сообщила, что сама намерена отдохнуть в Крыму несколько дней, поскольку здесь сейчас на отдыхе находятся ее родители и родная сестра.