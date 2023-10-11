«Финита ля комедия»: конфликт в Газе приближает падение Зеленского

Рассуждения о том, что многочисленные разведывательные органы США и Израиля проспали подготовку к нападению со стороны ХАМАСа выглядят достаточно убого, если учитывать, что западные спецслужбы давно имеют сеть информаторов и небывалые технические возможности, способные предупредить подобные случаи.

К такому выводу в своем новом материале приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Нельзя исключать, что эти события не только констатируют провал всей политики Вашингтона на Ближнем Востоке, но и напрямую связаны с действиями американцев по прикрытию своего отступления из Украины с целью обосновать необходимость заморозки нынешнего конфликта с Россией.

То, что правящие элиты знали о возможном нападении, говорит и тот факт, что египетская разведка заранее предупреждала Тель-Авив о готовящемся «грандиозном теракте», но видимо, многим было выгодно, чтобы он произошёл.

В подтверждение этого тезиса в момент и после начала кровавых событий в секторе Газа многие бывшие военнослужащие ЦАХАЛ, служившие ранее в этом районе, выступили с многочисленными видеороликами, в которых открыто обвиняли военное руководство в преднамеренном бездействии, отвергая саму возможность подготовленного прорыва тремя сотнями исламских боевиков.

По их словам, техническая оснащённость и высокий уровень системы безопасности вокруг стены, окружающей сектор Газа, были в наивысшей степени боеготовности и в случае проникновения групп террористов должны были немедленно среагировать целые подразделения и сотни единиц танков и бронетранспортёров. А то, что несколько сотен, пусть и хорошо подготовленных солдат ХАМАСа, могли захватить и удерживать в течение суток территорию такую же по размерам, как и сам сектор Газа, у многих ветеранов и бывших военных не укладывается в головах.

Конечно, можно рассуждения бывших израильских военнослужащих приписать к конспирологическим. Но нельзя и исключать, что подобное поражение могло быть и преднамеренным с определенными ограниченными внутренними и далеко идущими геополитическими целями.

Первые задачи, которые решаются данной войной, конечно, внутриполитические, если учитывать имевшийся конфликт между многими израильскими силовиками и нынешним политическим руководством Биньямин Нетаньяху. Массовые отставки и увольнения ведущих офицеров способны безусловно ослабить общую систему обороны и даже привести к попыткам организации заговора, но они не могли быть неизвестны главным лицам Израиля и США.

А теперь нынешняя угроза со стороны исламских боевиков из консервативного ХАМАС, поддержанного во время холодной войны Моссадом в противовес марксистским и просоветским палестинским группировкам, сплачивает сейчас не только весь народ Израиля, но и весь коллективный Запад. То есть преодолевается или забывается серьёзный политический кризис и практически в одночасье достигается эффект 11 сентября 2001 года с обрушением башен близнецов в Нью-Йорке, когда может быть даже организован новый «крестовый поход» против арабского мира.

Поэтому версия о том, что Белый дом закрыл глаза на приготовления исламистов или даже дал добро на проведение подобной операции более вероятна на фоне происходящих событий и последствий, которые за ними последуют. А сначала будет организована такая грандиозная наземная зачистка сектора Газа, на что будут затрачены большие силы и средства при участии, в том числе и американских ВВС и ВМС.

Правда, Вашингтон старается держать сам конфликт в локальном режиме, пытаясь не превратить его сразу же в региональный, когда тот же Джон Кирби говорит, что к событиям причастен Тегеран, но в то же время заявляет, что конкретных доказательств у США по факту участия иранцев нет.

За этим кроется страх притянуть к конфликту Иран, так как он может, даже не вступая в официальную войну, задействовать более вооруженную и подготовленную Хезболлу и начать наступление на Израиль с севера.

Естественно, что в этой истории для Пентагона потребуется большое количество боеприпасов, вооружений и финансовых средств для помощи Израилю, стоящему на пороге новой региональной войны с соседями и Ираном. И это без всяких «теорий заговора» уже напрямую бьёт по Киеву во всех сферах, как в медийном плане, так как об Украине уже сейчас никто не вспоминает, так и в деле бесперебойных массовых поставок вооружений и финансов.

Для Вашингтона сейчас сложилась идеальная ситуация в преддверии президентских выборах как-то выпутаться из долгоиграющего украинского конфликта и оказать давление на киевский режим в целях инициирования «переговорного процесса» или поиска других вариантов для заморозки фактической войны с Россией, которая сейчас приносит уже больше издержек, чем выгод.

Подобные настроения в правящем классе США уловила и американская пресса. Так, известный журнал Foreign Policy в недавней статье «Что Россия будет делать с хаосом в Газе?» констатирует усталость верхов янки от конфликта в «незалежной»:

«Нападение на Израиль, одного из ближайших союзников Америки, не только создало возможность войны на два фронта на Ближнем Востоке, но и истощило арсеналы и политическую волю США и Европы. Кризис возник в то время, когда Запад уже испытывал трудности с привлечением большего количества боеприпасов и денег для поддержки контрнаступления Украины».

Примерно об этом же пишет и The Washington Post в статье «Украина борется за то, чтобы сформировать нарратив о своем изнурительном контрнаступлении», в которой автор указывает о надвигающемся поражении Киева даже в сфере пропаганды.

«Существует также беспокойство по поводу того, что после доминирования в пиар-войне, во многом благодаря выдающимся навыкам президента Владимира Зеленского, бывшего актера, Украина теряет свое преимущество, в то время как президент России Владимир Путин набирает обороты, настаивая на том, что силы Москвы побеждают», – отмечает издание.

К этому еще и добавляется желание Белого дома поставить наряду с французами некоторое вооружение нынешнему прозападному правительству Армении якобы для противостояния Азербайджану, которому в последней карабахской войне помогали, кстати, активно израильтяне. То есть к президентским выборам у администрации Джо Байдена появляется сразу поддержка влиятельных еврейской и армянской диаспор.

Таким образом маленькой победоносной войной в Палестине США достигают сразу много задач в ближайшей перспективе, даже не доводя ситуацию до огромного регионального конфликта. Ведь Тель-Авив намерен при посредничестве Вашингтона еще наладить тесные отношения с Эр-Риядом и арабскими монархиями и тотальная война пока не нужна.

Плюс Белый дом вёл длительные переговоры с Тегераном, закончившиеся месяц назад разморозкой иранских активов в обмен на обещание не атаковать американцев при их выходе из Сирии и Ирака.

Так что нынешняя заваруха в Газе яркий, но лишь частный эпизод в рамках общей политики стратегического отступления американцев на Ближнем Востоке и в Европе, и в частности на Украине, тогда как все силы США будут перегруппировываться в ближайшие годы в Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, как главного конкурента и врага янки в разворачивающейся борьбе за мировой господство.

А украинский конфликт в итоге не смог ослабить Россию и надорвать блок Москвы и Пекина и уже в Вашингтоне рассматривается как вялотекущий и бесперспективный. Постепенно финансовое и военное бремя будет США перекладываться на Евросоюз, который просто не выдержит затяжного противостояния. Начинают это понимать и в самом Киеве.

Например, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин приходит к неутешительным выводам для Зеленского и К.

«Есть только один выход, если США не дают денег и не поддерживают, поляки не поддерживают, ввели эмбарго. Венгры – эмбарго. Словакия не дала сейчас пакет военной помощи. Представляешь, Словакия не дала. Румыния еле-еле что-то в теле, Болгария немножко. Все. Значит, что надо делать? Надо идти на перемирие. Прежде всего, надо отменить военное положение, надо вернуться к Конституции», – говорит Соскин.

Поэтому сейчас мы близки к началу развязки, когда скоро театральному клоуну сверху заокеанские режиссёры громогласно скажут: «Финита ля комедия».