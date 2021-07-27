Финита ля комедия: транзит газа через Украину становится бессмысленным

27.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

После 2024 года, когда заканчивается срок действующего российско-украинского соглашения на транзит газа, ГТС Украины фактически станет ьесполезной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский экономист Виктор Скаршевский. отметивший, что российские газопроводы в обход Украины начали строиться еще 20 лет назад.

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«Проблема в том, что в начале 2000-х, хотя эта идея очень активно обсуждалась, так и не был создан трехсторонний газовый консорциум по принципу: продавец газа (Россия) – транзитер газа (Украина) – покупатель газа (Европа). В такой конструкции, все три стороны были бы заинтересованы в использовании украинской ГТС. Но политика победила здравый смысл, и мощности украинской ГТС на сегодня используется всего на 20-25%. И это еще без запуска Северного потока-2», – отмечает Скаршевский.

Он считает, что Украине уже давно надо было начать готовиться к резкому сокращению транзита и соответственно снижению давления в трубе, а не надеяться на чудо и доброго заокеанского дядю, поскольку завершение «турецкого потока» и «Северного потока-2» было вполне очевидным.

Впрочем, эксперт считает, что Украина еще может подготовиться к новым реалиям увеличением газа собственной добычи, модернизацией ГТС в условиях и более тесной кооперацией украинских газохранилищ с европейскими партнерами.

«Иначе, после 2024 года, года окончания транзитного контракта с Газпромом с ежегодной прокачкой 40 млрд м3, объемы транзита могут сократиться до 15-20 млрд м3, что с экономической точки зрения бессмысленно (так как придется доплачивать за транзит газа ввиду его убыточности), а с технической – приведет к невозможности доставки газа конечным потребителям. И тогда придется закупать газ в Европе не по виртуальному реверсу как сейчас (фактически это отбор российского газа из транзитной трубы), а по реальному. А это совсем другая история с совсем другими ценами на газ», – предупреждает Скаршевский.