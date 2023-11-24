Финляндия «отблагодарит» Россию за газ морской блокадой

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Китайское судно New Polar Bear повредило газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель на дне Балтийского моря не случайно.

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, но маловероятно, что судно за восемь часов может непреднамеренно повредить два кабеля связи и газопровод», – сказала Валтонен.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что повреждение телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией – было «целенаправленным». А командование НАТО призвало обезопасить морские кабели и трубопроводы от возможных диверсий в будущем.

При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай сотрудничает с Хельсинки в расследовании инцидента. Финская полиция провела экспертизу якоря, поднятого с места аварии, и пришла к выводу, что он китайский.

Однако западная пресса пишет, что оператором китайского судна на самом деле может оказаться российская компания «Торгмолл» с офисами в Москве и Шанхае.

Попытки обвинить Россию в подрыве газопровода фиксировались сразу после инцидента. Сейсмологи в Норвегии оперативно зафиксировали вероятный «взрыв», а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае подтверждения «намеренной атаки» ответ Альянса будет «решительным и единым».

Но уже тогда пострадавшие Эстония и Финляндия вели себя намного осторожней и избегали резких заявлений. Спустя месяц становится понятным, почему.

Финляндия серьезно увеличила объемы поставок СПГ из России. Местная компания Gasum посылает уже шестой газовоз в балтийский порт Высоцк.

Что касается Эстонии, она теперь полностью зависит от газопровода из Латвии, который от подземного Инчукалнского газохранилища. Оно было построено еще в советские годы объемом в 2,3 млрд кубометров.

«Газпром» до сих пор арендует там часть активного объема, поскольку оттуда снабжаются Псковская, Новгородская и часть Ленинградской области. Эстония принципиально отказывается покупать газ за рубли, но она могла договориться с немецкими и австрийскими компаниями, чтобы те заявили, что конечной точкой доставки купленного ими российского газа будет Инчукалкнс.

Таким образом, Россия, как обычно, спасла от холода две балтийские страны. Но тогда чем объяснить скандальное заявление финского министра. Украинский юрист Татьяна Монтян полагает, что в дело вмешалась политика.

«Вполне вероятно, что вся эта история в итоге может быть привязана к планам ограничить проход через датские проливы судов в российские порты на Балтике. Это, в принципе, и логично. Если у Запада не получается победить на поле боя, то почему бы не пустить в ход самые грязные приемы и не попытаться одолеть Россию морской блокадой?», – написала Монтян в своем тг-канале.