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Семь самолетов F/A-18 Hornet ВВС Финляндии приземлились на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.

Финское военно-воздушное подразделение, состоящее из 80 военнослужащих (пилотов и инженерно-технического состава), совместно с военнослужащими ВВС Румынии и Королевских ВВС Великобритании будет выполнять задачи усиленной воздушной полиции (Enhanced Air Policing) под командованием НАТО примерно в течение двух месяцев, сообщается в пресс-релизе .

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«Миссии воздушной полиции призваны защищать и обеспечивать целостность воздушного пространства Румынии и способствовать развитию потенциала реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между всеми союзными силами, участвующими в миссии», – сообщается в официальной сводке румынского минобороны. Самолёты будут нести дежурство и осуществлять тренировки в районе Чёрного моря.

Данные самолёты могут быть использованы как для воздушного прикрытия совместной операции НАТО и Украины по ликвидации Приднестровья, так и для реализации плана парализации российской системы ПВО в целях последующего поражения структуры ядерного сдерживания России, в том числе аэродромов, мест базирования ракет, станций дальнего и ближнего наблюдения.