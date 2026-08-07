Финляндия под видом «гуманитарки» снабжает ТЦК автомобилями для «бусификации»

Максим Столяров.  
07.08.2026 14:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 579
 
Мобилизация, Украина, Финляндия


Большинство автомобилей, которые передаются финнами Киеву с «гуманитарными» целями, используются в интересах ТЦК для отлова граждан и отправки их на фронт.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен.

Большинство автомобилей, которые передаются финнами Киеву с «гуманитарными» целями, используются в интересах ТЦК для...

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«Таких микроавтобусов, и вообще транспорта, который финны послали всушникам, а на нём людоеды бусифицируют людей, достаточно много», – сказал Хейсканен.

Он обратил внимание на видеозапись, где в микроавтобус группа ТЦК затаскивает избитого киевлянина. Этот автобус до сих ездит на финских номерах и числится в собственности финна Микко Ронгасу, который занимается сбором «гуманитарки» для Украины.

Ронгас уверял, что собранные им автомобили «будут переданы в больницы, спасательные службы, ВСУ и другие организации».

Хейсканен указывает, что у микроавтобуса в Финляндии были ограничения по эксплуатации, связанные с неуплаченным транспортным налогом и незавершенным периодическим техосмотром.

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English version :: Читать на английском Финляндия под видом «гуманитарки» снабжает ТЦК автомобилями для «бусификации»

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