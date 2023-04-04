«Финляндия снова станет захолустьем» – Климов пожалел северных соседей России

Владимир Гладков .  
04.04.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финляндия


США много лет склоняли Финляндию к вступлению в НАТО и становлению европейским захолустьем без промышленности и каких-либо перспектив.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США много лет склоняли Финляндию к вступлению в НАТО и становлению европейским захолустьем без...

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«Это всё [принятие Финляндии] происходит в день рождения НАТО. Они любят делать себе такие подарки. Когда им исполнилось 50 лет, они сделали себе подарок – разбомбили Югославию. В хлам. В том числе с использованием урановых стержней.

Сейчас подарок поменьше – принимают Финляндию. Хотели вместе со Швецией, не получилось», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что теперь Финляндия опять станет нищим европейским захолустьем.

«Могу сказать, жизнь Финляндии с этого момента станет хуже. Не из-за того, что Россия станет что-то делать, а потому что Финляндия окончательно лишится тех преимуществ, которые позволили ей превратиться из европейского захолустья европейского континента в высокоразвитую промышленную державу.

Всего этого ей удалось потому, что она выполняла роль моста между СССР, потом Россией, и остальной континентальной Европой. Теперь они эту возможность сами пресекли», – отметил он.

«Понудили их это сделать из Вашингтона. Занимались этим Госдеп и прочие органы, минимум, лет пять. Это не произошло с февраля прошлого года, как это нам пытаются внушить. Я это знаю досконально.

И теперь мне жаль финских соседей, но это их выбор», – подытожил Климов.

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