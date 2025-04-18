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Якобы единственным вариантом разрешения украинского конфликта будет вступление Украины в НАТО.

Об этом представитель Финляндии в НАТО Клаус Корхонен заявил, выступая на семинаре Финского института международных отношений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас много говорят о гарантиях безопасности для Украины в результате справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира, на который мы все надеемся. Я считаю, что лучшим решением, разработанным и проверенным на протяжении десятилетий после Второй мировой войны, является членство Украины в НАТО. Это союз мира и сотрудничества, а не конфронтации», – сказал Корхонен.

Он призвал «в это непростое время поддерживать Украину всеми возможными способами» и назвал украинский конфликт «не только европейской и евроатлантической, а глобальной проблемой».