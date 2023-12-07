Финляндию и Эстонию лишили возможности раскалывать Россию

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Ухудшение отношений России с Финляндией и Эстонией повлияло лишь в лучшую сторону на жизнь финно-угорских народов РФ.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да в лучшую сторону они сказываются. Мы – центр финно-угорских народов. 22 народа – больше всего проживает в РФ. Более двух миллионов. Нас начинали учить жизни в Эстонии или Финляндии. Мы вовремя поняли, в чем их основная задача. На всех мероприятиях они исподволь или напрямую говорили: пора представителям финно-угорских народов уже говорить о своей самостоятельности и государственности. Да наши финно-угорские народы получили это раньше их. Именно они вместе со славянскими и русскими народами стояли у истоков создания нашего государства», – сказал Баринов.

Он напомнил, что в 2021 году в Удмуртии прошел первый всероссийский финно-угорский форум, а в этом году он состоялся в Мордовии. Чиновник допустил участие в таких мероприятиях представителей Венгрии и конструктивно настроенных представителей Финляндии.