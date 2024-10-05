Финны бьют тревогу: вытеснение русского языка сулит в будущем большие проблемы стране
Финляндия может столкнуться с проблемами из-за того, что молодежь не интересуется русским языком, пишет местное издание Yle.
«Война на Украине поставила изучение и преподавание русского языка в Финляндии в сложное положение, из которого нелегко будет выбраться. Лишь немногие студенты заинтересованы в изучении русского. Этой осенью в Университете Восточной Финляндии на факультет русского языка поступило всего семь студентов, хотя мест было 25», – говорится в публикации.
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Профессор Лариса Лейсио считает особенно тревожным то, что из новых студентов только один является коренным финном.
«Это проблематично, потому что программа создана именно для того, чтобы финны изучали русский язык и культуру» – говорит Лейсио.
Каролина Кескитало, шестой год изучающая русский язык в Университете Восточной Финляндии, столкнулась с тем, что война повлияла на отношение людей к ее предмету. Студентке приходится оправдываться за свой выбор.
Русский язык рекламировался как открывающий возможности в туризме и торговле, но внезапно эти перспективы оказались утрачены на долгие годы.
«Меня спрашиют, как я могу сейчас учить русский. Не всем очевидно, что изучение языка не означает поддержку войны», – рассказывает Каролина.
По ее словам, из 25 студентов, начавших учиться вместе с ней, только 6–7 довели обучение до магистратуры. Несмотря на туманное будущее, Кескитало говорит, что не жалеет о своем выборе и вряд ли пожалеет в будущем.
А Профессор Лейсио опасается, что с утратой языковых навыков ослабнет и понимание реалий России, что может вызвать проблемы в будущем. Она считает, что когда война на Украине закончится, Финляндия будет вынуждена пересмотреть свои отношения с Россией.
«Если Финляндия хочет независимых отношений с Россией, поверхностного знания языка недостаточно. Нужно глубокое понимание соседа», – убеждена она.
По мнению Лейсио, востребованы именно специалисты с финским происхождением, так как в Финляндии им доверяют больше, чем экспертам с русскими корнями. Это отражается и на общественной дискуссии о двойном гражданстве: так, МВД Финляндии рассматривает возможность отказа от двойного гражданства с Россией.
Тем временем, в университете Восточной Финляндии уже адаптируют языковые программы под нынешнюю коньюнктуру. В следующем году студенты смогут изучать украинский язык и культуру, хотя массового спроса на них в Финляндии почти нет.
Власти считают, что вместо русского языка в университете должен быть курс восточнославянских языков. Преподавание русского в таком случае не сократится, но можно будет изучать и украинский, а позже, возможно, и белорусский языки. В будущем это даст студентам возможность работать, например, над восстановлением Украины.
Профессор Лейсио отмечает пользу знания языков для интеграции россиян в финское общество и общения со странами Восточной Европы: «Почти во всех бывших советских республиках до сих пор говорят по-русски».
Однако на практике финские муниципалитеты сокращают преподавание русского языка. Кроме университета Восточной Финляндии, русский язык можно изучать в лишь в университетах Хельсинки и Тампере.
Хотя в крупных городах число студентов уменьшилось не так значительно, как в восточных регионах, проблема касается и их. Изучение русского языка в школах и гимназиях резко сократилось, что означает меньшее количество абитуриентов в университетах в будущем.
Для восстановления популярности русского языка необходимо вкладываться в преподавание, однако муниципалитеты действуют иначе. Например, в Турку планируют закрыть финско-русский языковой класс в следующем году. Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу, в свою очередь, хотят закрыть финско-русскую школу Восточной Финляндии.
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