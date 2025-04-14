Финны готовятся к войне с Россией в Арктике – при 36 градусах ниже нуля.

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The New York Times рассказывает, как натовские неофиты финны готовятся к войне с Россией при температуре 36 градусов ниже нуля.

«Президент Трамп, возможно, выворачивает наизнанку отношения с НАТО и Россией, но зимние военные игры показали, что сотрудничество двух армий остается неизменным. Силы обороны Финляндии разослали срочное сообщение: «Нас атакуют. Нам нужна помощь». Сотни американских солдат — часть новой арктической дивизии — садятся на самолеты в Фэрбенксе, штат Аляска. Пролетев над Северным полюсом, они приземляются в аэропорту Рованиеми на севере Финляндии. Солдаты быстро распаковывают свои штурмовые винтовки M-4, ракетные установки и пулеметы и отправляются в тихие заснеженные леса, одетые в арктические белые костюмы и водоепроницаемые сапоги», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это всего лишь учения, прошедшие в середине февраля. Но такой сценарий становится все более вероятным, пугает своих читателей американское издание.

«По мере того как изменение климата растапливает льды в Арктике, эта часть света, некогда такая отдаленная и забытая, становится все более доступной и все более спорной. Крупнейшие армии мира — американская, российская, китайская и европейская — готовятся к войне», – утверждается в материале.

«Прошло всего пять-шесть лет, как все отошли от глобальной войны с терроризмом», — говорит Роберт Макбрайд, канадский бригадный генерал, помогающий руководить военными играми. «Арктические страны начинают понимать стратегическую важность. Арктика теперь вышла на первое место».

Недавние учения проходили в странное время для мировых отношений. Президент Трамп отходит от НАТО и дружит с Россией, а европейские лидеры всерьез обсуждают, как создать собственную оборонную промышленность, если Америка их бросит, что было немыслимо всего несколько месяцев назад.

Но, по крайней мере, на замерзшей финской земле восприятие России как «растущей угрозы» осталось неизменным, отмечают американские журналисты.

В Финляндии, которая воевала с Советским Союзом во время Второй мировой войны, Россия по-прежнему остается давним и будущим врагом. «Есть старая финская поговорка, – объясняет Янне Куусела, представитель финского оборонного ведомства, – «Россия заберет то, что не прибито к стене».

Отношения Америки с Финляндией, одним из самых новых членов НАТО, кажутся прочными. Трамп недавно играл в гольф с президентом этой страны Александром Стуббом и сказал: «Я с нетерпением жду укрепления партнерства».

«Во время сражения на снегу обе стороны отлично взаимодействовали. Финны проворно атаковали, пробираясь зигзагами через лес на длинных узких лыжах. Американцы устанавливали пулеметы на небольших круглых вершинах и рыли окопы в снегу. Обе стороны говорили, что арктическая война отличается от других, пишет газета.

«Это похоже на действия в космосе», — говорит Кристофер Брейли, американский полковник. «Никто не придет вам на помощь. А окружающая среда убьет вас».

Джексон Крайтс Видемана, военнослужащий Финляндии, рассказал американским журналистам об изнурительном испытании, которое должны пройти финские солдаты. Со всем своим снаряжением, включая лыжи, они погружаются в прорубь, прорубленную в реке, и должны выбраться наружу — не замерзнув и не утонув.

«В тот день, когда он это делал, было минус 36 градусов по Цельсию. У него было около двух минут, чтобы снять промокшую одежду и переодеться в новую, прежде чем наступит обморожение. И руки перестанут работать. «Главное правило – оставаться сухим. Твои друзья должны помогать тебе застегивать молнии», — объяснил он.

Финляндия — одна из немногих западных стран с обязательной воинской повинностью. Это страна с небольшим населением (5,6 миллиона человек) и самой протяженной в НАТО границей с Россией, и она недавно увеличила расходы на оборону, напоминает газета.

Во время учений американцы продемонстрировали новую гусеничную машину, которая прогрызает себе путь по обледенелым склонам, некоторые из которых довольно крутые. Солдаты питались специальными пайками для холодной погоды, более калорийными, поскольку вся энергия уходила на попытки согреться.

Воевать арктическим летом не намного проще. Во-первых, есть проблема солнца. Оно никогда не заходит. Поэтому преимущество, которое дает западным военным оборудование ночного видения, сводится на нет.

Когда лед тает, земля становится невероятно кашеобразной. Верхняя Финляндия, например, покрыта густыми лесами, небольшими горами, болотами, реками, озерами и трясинами, что делает ее очень сложной для навигации. Во многих отношениях зимой передвигаться легче.

Во время учений нападающие использовали замерзшие реки как шоссе. Солдаты мчались по ним, пристегнув оружие к спине. Командиры, казалось, были довольны учениями и особенно рады были не говорить о политике.

Когда финского генерала Сами-Антти Такамаа спросили, беспокоит ли его дружелюбие Трампа к России, он ответил: «Меня это совершенно не беспокоит. Американская воздушно-десантная дивизия только что прибыла с Аляски», – сказал он. «Вот что для меня важно».