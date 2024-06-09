Финны похвалились, то что присылают на Украину не только военный «секонд», но и конструкторские новинки – для испытаний «в реале»

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Финляндия передала Украине новейшие, экспериментальные и опытно-конструкторские системы вооружений.

Как пишет финское издание Yle, такими планами поделился руководитель отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен. По его словам, техника уже успешно показывает себя на поле боя.

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Кроме того, официальный Хельсинки рассматривает возможность привлечь производственные резервы, чтобы производить большее оборудование для Украины.

Как говорится в публикации, Финляндия не раскрывает содержания своей военной помощи Украине. В то же время Хейсканен заявил, что Украина экспортирует в Украину не только старое вооружение со складов, но и присылает последние новинки своей оборонной промышленности, некоторые из которых еще находятся на стадии разработки.

Финский военный добавил, что отзывы об использовании финской продукции были положительными. Он считает, что приобретенный на Украине опыт понадобится для развития новейшей финской техники. Таким образом финны не скрывают, что Украина для них – всего лишь большой испытательный полигон в реальном времени.

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные оборонными силами для финских компаний, могут быть использованы в поддержку Украины. Для этого нужны лишь политическая воля и дополнительное финансирование, добавляет газета.