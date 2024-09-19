Финны разместят у себя два штаба НАТО и конфискуют у россиян арену Helsinki Hall – местные СМИ

Сергей Рыжов.  
19.09.2024 13:07
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Недвижимость, Политика, Россия, Финляндия


Финские власти последовательно реализуют целый ряд антироссийских мер после вступления этой, некогда нейтральной страны в НАТО. Так, местное издание Yle сообщает о планах размещения на территории страны целых двух штабов Североатлантического Альянса.

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе может быть дислоцирован в городе Миккели вблизи границы с Россией, а штаб передовых сухопутных войск – в Соданкюле или Рованиеми на севере страны. Решение о точных местах размещения структур альянса будет принято в ближайшее время, говорится в публикации.

Финские власти последовательно реализуют целый ряд антироссийских мер после вступления этой, некогда нейтральной страны...

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Отмечается, что одним из штабов в Финляндии готова командовать соседняя Швеция, о чем договорились министры обороны обеих стран. В вопросе о развертывании штабов НАТО альянс руководствуется военными интересами, а не вопросами региональной политики, уверяет президент Финляндии Александер Стубб.

В конце августа издание Iltalehti также сообщало, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Бригада численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцирована в Миккеле.

Среди невоенных мер антироссийского характера можно вспомнить совсем свежее решение о запрете гражданам России покупать недвижимость в стране. А уже имеющиеся обьекты недвижимости финское правительство не прочь у российских владельцев отобрать.

Так, издание Helsingin Sanomat пишет о планах правительства Финляндия конфисковать у российских олигархов Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов арену Helsinki Hall.

Хельсинки потратит 200 тысяч евро, чтобы конфисковать арену Helsinki Hall. Эту сумму правительство страны выделило для принятия отдельного закона. Он должен разрешить конфискацию спортивно-концертного комплекса.

«Основные владельцы зала, российские бизнесмены Геннадий Тимченко и семья Ротенбергов находятся в санкционном списке. Сейчас здание находится под угрозой разрушения, поскольку уже отключено центральное отопление и электричество», — говорится в материале финской газеты.

Сами российские владельцы на продажу арены не согласны. Если соглашение так и не состоится, городские власти начнут процесс изъятия собственности в принудительном порядке.

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