Финны технично «спрыгнули» с темы отправки войск на Украину

Сергей Рыжов.  
28.05.2024 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финляндия


Финские власти назвали «спекуляцией» участившиеся в последние дни разговоры официалов из Польши и прибалтийских лимитрофов о готовности отправитьь свои войска на Украину.

Как пишет финское издание Yle, недавно избранный президент Финляндии Александр Стубб «пока не видит возможности отправки иностранных войск на Украину». “Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась”, — отметил президент страны Стубб.

Финские власти назвали «спекуляцией» участившиеся в последние дни разговоры официалов из Польши и прибалтийских...

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А уж Стубб – русофоб, каких поискать, и был им еще в те времена, когда у финнов с русскими были «мир, дружба, жвачка» и шоп-туры из Выборга в Хельсинки.

Издание отмечает, что премьер-министр страны Петтери Орпо также не считает возможным отправку финских военных на Украину. Причем, даже в том случае, если россияне продвинутся значительно глубже. Политик заявил, что Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны — это исключительно поставки оружия и военная подготовка.

Более того, финское издание приводит слова заместителя директора Эстонского центра оборонных исследований Кристи Райк, согласно которым «Разговоры об отправке войск в Украину являются спекуляциями и вызывают ненужное беспокойство». Эстонская чиновница считает, что  внимание средств массовой информации к таким заявлениям создает атмосферу беспокойства, не имеющую под собой реальных оснований.

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