Финны затаили злобу за потерю Карелии: скандальное выступление в Киеве

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Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо на минувших выходных посетил Киев, где выступил с речью, которая свидетельствует – в Хельсинки все минувшие годы не забывали и копили обиду за потерю территорий в ходе войны с СССР.

Выпады финского спикера не были показаны федеральными российскими каналами и в целом остались незамеченными русской аудиторией. Между тем, они важны для понимания настроений в соседствующем с Северной столицей государстве.

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«ПолитНавигатор» считает необходимым привести ключевые тезисы скандального выступления.

«30 октября 1939 года моя страна Финляндия стала жертвой российских империалистических амбиций. События 24 февраля прошлого года, неспровоцированное вторжение и бомбардировки украинских городов пробудили болезненные воспоминания нашего собственного исторического опыта с нашим восточным партнёров. Большим разочарованием было то, что, несмотря на весь наивный оптимизм после Холодной войны, ментальность и характер российского государства не изменились. Как тогда, так и сегодня, она не уважает ни международное права, и свои обязанности. Оно не ценит жизни ни своих, ни чужих. Оно считает что имеет право вето на выбор своих соседей, право вето даже на их существование», – сказал Халла-ахо.

По его мнению, Украина должна продолжать войну против России.

«Россия понимает и уважает силу. На российский империализм надо отвечать силой. В начале, в первые дни войны, мало кто на Западе верил, что Украина способна противостоять российскому наступлению. Своей героической борьбой украинцы не только заслужили уважение всего цивилизованного мира, а также дали нам смелость действовать. Решение о помощи принимаются слишком медленно, но они принимаются. На сегодняшний день Финляндия отправила Украине 20 пакетов военной помощи, и мы будем вас поддерживать так долго, как надо», – добавил финский спикер.

В ответ на эти слова украинские депутаты принялись аплодировать стоя, и вдохновлённый их поддержкой финский политик продолжил русофобскую речь.

«Миллионы потеряли свои жизни во время голодомора 1932-33 годов. Наш парламент, в отличие от других, никогда не выдавал деклараций об исторических событиях. У нас даже нет процедуры для этого. Но на прошлой неделе главы всех парламентских фракций, вместе с большинством депутатов, подписали общее заявление, в которой голодомор признаётся геноцидом украинского народа, совершённым советской властью. И его надо называть так, то есть геноцидом», – резюмировал Халла-ахо.