Финские сепаратисты ожидают ослабления России к 2025 году. Что будет дальше

Финляндия вошла в НАТО, и это свершившийся факт, что бы ни говорили ура-патриоты в оправдание этого явного провала внешней политики России на северо-западе.

Наши страны имели разные отношения, и все помнят, что Великое Княжество Финляндское даже входило в состав Российской Империи. Это случилось в марте 1808 года после подписания «Декларации о покорении Шведской Финляндии и о присоединении ее навсегда к России».

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Данный факт не вызвал радости у населения Финляндии, поскольку она исторически долгие столетия была частью Швеции, и финны относились к Швеции, как матери. И, несмотря на существование Великого Княжества Финлядского в составе Российской Империи, теплых чувств у финнов данный факт не воспитал. После октябрьского переворота 1917 года Совнарком предоставил Финляндии независимость. Но единства по данному факту в финском обществе не было. В итоге возникло гражданское противостояние, в результате которого погибли около 35000 финнов.

На карте до 1917 года границы Финляндии не менялись, но после войн, СССР отдал Печенгскую область, Айвонские острова, а также Большой и Малый Кий. (Возвратив их только в 1944 году.)

Противостояние переросло в столкновение с Советской Россией, которое продлилось с разной степенью интенсивности до 1939 года, когда Сталин начал т.н. «зимнюю войну». Как ни тяжело далась победа СССР над Финляндией, ее итогом было присоединение к территории Союза полуострова Ханко, владея которым, СССР перекрывал выход из Финского залива любым кораблям. Перед войной это было важно.

Также к СССР отошел Карельский перешеек площадью около 10.000 кв. км, с населением более 200 тысяч человек и крупными городами Выборгом и Кякисалми (ныне Приозерск) и другими городскими поселениями. С экономической точки зрения это было ценное приобретение, поскольку здесь было развитое сельское хозяйство, сильная промышленность и два крупных морских порта. Кроме того, Финляндия потеряла Сайменский канал, соединявший внутренние озера Финляндии и морской порт в Выборге. Это подрывало экспортные возможности страны. Еще около 10.000 кв. километров в Северном Приладожье с крупным городом Сортавала и населением свыше 100.000 человек и округ Салла, площадью более 2000 кв. км. где проживало около 5.000 человек отошли Советскому Союзу. Также около 100 кв км на полуострове Рыбачий контроль над ним позволял контролировать трафик судов финского порта Петсамо. Так СССР теперь мог контролировать выход из Финского залива.

После окончания Второй Мировой войны, в которой Финляндия воевала на стороне Гитлера, руководство ее попыталось неоднократно поднимать вопрос возврата этих территорий, однако получало отказ в жесткой форме. Правда, в пору волюнтаристского правления Хрущева, проект президента Кекконена обменять Выборг на северо-восточный район финского Заполярья, едва не был реализован. Но Хрущева вовремя отстранили от власти. Тем не менее, желание Финляндии вернуть эти земли не пропало.

Тема утраченной Карелии широко стала обсуждаться в Суоми после распада СССР.

Тогда у части финнов сложилось впечатление о возникновении благоприятных условий для возврата, якобы незаконно отторгнутых территорий. Да и заявления Бориса Ельцина способствовали развитию таких идей. К счастью для нас, без вероятных последствий.

На протяжении долгого времени главным инициатором этой идеи был Карельский союз, созданный финскими переселенцами в 1940 году, которые покинули отошедшие к СССР земли. Их трибуной является газеты «Карьяла». Они не оставили надежды на возвращение утраченных земель и при помощи своего печатного органа их продвигают в той или иной степени успешно.

По данным соцопроса около половины (47%) населения Финляндии поддерживает идею возврата территорий. Активных борцов за это несколько сот тысяч, возможно полмиллиона. То есть, около 10% населения Финляндии.

Вы полагает этого мало для развития идей реваншизма в финском обществе? Тогда припомните, сколько было активистов украинского национализма в СССР? И сколько их стало, едва возникли условия для развития этих идей! Про то, до какого уровня они дошли сейчас благодаря активной поддержке НАТО и, прежде всего США, даже не хочу напоминать. Все это видят.

Поэтому сейчас идеи реваншизма и, даже, создания Великой Финляндии живут и развиваются. У сторонников этого проекта территориальные претензии не только к России.

По мнению националистов из Хельсинки, их страна должна прирасти территориями северной Норвегии, части Швеции, всей Эстонии и Карелии, Выборгом и Кольским полуостровом. Самые «горячие финские» парни замахиваются также на Архангельскую область и земли РФ до Северного Урала.

Финны – весьма прагматичный и последовательный народ. Имея опыт противостояния с СССР в 1939-40 года, они остались единственной страной в Европе, кто не отказался от идей необходимости поддержания на должном уровне обороны страны. В итоге, сейчас Финляндия обладает самыми мощными Вооруженными Силами в Северной Европе.

Вступив в НАТО, они превращаются в мощный инструмент давления на Россию на ее северных границах. Идея заставить Россию воевать на два фронта, безусловно, будоражит умы реального руководства США. Последовательно финансируя реваншистов, американцы смогут без особого труда развить их идеи и кратно увеличить число сторонников.

Мало того, уже давно финны ведут воздействие на сознание приграничных народов России – карело-финнов, внушая им идеи сепаратизма и родственной идентичности. Таким образом, возникает угроза не только внешней агрессии для возврата территорий, но и создания условий для появления сил, которые поддержат эти замыслы изнутри России.

То, что в составе Сил обороны Финляндии есть опытные подразделения диверсантов, способных организовать партизанские действия в наших приграничных областях, я уже писал ранее. Чтобы воплотить эти идеи в жизнь, нужны лишь некоторые условия.

Финансирование обеспечат США, военную помощь новому члену окажет НАТО. Ослабления России финские сепаратисты ожидают в 2025 году. Вот тогда и возможна активизация их деятельности.

Чтобы предотвратить этот сценарий, Россия должна, в свою очередь, обеспечить единство граждан своих территорий, граничащих с Финляндией. Для этого нужна программа идеологического воздействия на сознание с целью не допустить распространения идей сепаратизма. Это задача, как органов власти, так и органов государственной безопасности.

Кроме того, крайне важно развивать и перечисленные земли, и другие территории крайнего севера России, – их инфраструктуру, создавая достойные условия жизни для граждан России, проживающих там.

Пока же, ежегодно из районов Русского Северах уезжает 18000 человек. Исправлять ситуацию в этих регионах надо срочно, поскольку желающих «отжать» эти земли у РФ – хоть отбавляй. Далеко ходить не надо, Норвегия двигает идеи своего родства с русскими поморами. Да и не только Норвегия.

Обо всех проблемах Русского Севера написано немало аналитических статей, где подробно расписаны и проблемы и угрозы. К сожалению ситуация лишь усугубляется, и вступление Финляндии, долгие десятилетия остававшейся нейтральной, в НАТО, только подтверждает это.